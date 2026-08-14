Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Полтавській області залишаються одним із напрямів гуманітарної роботи.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Полтавській області продовжують надавати в межах гуманітарних проєктів благодійного фонду «Карітас», пише Politeka.net.

Програми спрямовані передусім на переселенців та інших мешканців, які потребують додаткової підтримки.

Окрему увагу приділяють людям, які нещодавно прибули до громад регіону. Їм передають продуктові та гігієнічні комплекти, необхідні для забезпечення базових потреб після переїзду.

Яку допомогу формують волонтери

Гуманітарні ініціативи доповнюють сезонними проєктами. Упродовж року волонтери збирають овочі, ягоди та фрукти, які використовують для виготовлення домашніх заготовок.

Із зібраного врожаю готують консервацію, соуси, джеми та іншу продукцію. Після цього її спрямовують на потреби наступних благодійних заходів.

Частину запасів використовують для приготування гарячих обідів. Їх передають людям, які мають обмежені фінансові можливості та потребують готової їжі.

Такий формат дає змогу не лише зберігати сезонні продукти, а й збільшувати обсяг підтримки для тих, хто її потребує.

Як можна долучитися

До благодійного проєкту можуть приєднатися всі охочі. Фонд приймає сезонний урожай, який надалі використовують для гуманітарних потреб.

Також можна зробити фінансовий внесок. Кошти спрямовують на придбання банок, кришок, спецій, пакування та іншого приладдя, необхідного для заготівлі.

Організатори зазначають, що навіть невеликі внески допомагають збільшувати обсяги допомоги.

Завдяки спільній роботі волонтерів, благодійників та місцевих жителів необхідні ресурси регулярно надходять сім’ям, які опинилися у складних обставинах.

Актуальні дати видачі, правила участі та перелік доступної допомоги варто перевіряти через офіційні канали фонду або безпосередньо у координаторів.

Таким чином, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Полтавській області залишаються одним із напрямів гуманітарної роботи. Конкретний формат підтримки залежить від наявних запасів та чинних благодійних програм.

Джерело: Карітас

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