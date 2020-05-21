Президент Володимир Зеленський перед тим, як робити гучні заяви, повинен спершу прочитати Конституцію

Про це заявив політик і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Далі наводимо текст автора без коментарів і будь-яких поправок:

Сумно, коли стара влада порушувала Конституцію,

Страшно, коли нова влада не читала Конституцію!

Вчора Зеленський, а згодом і депутати від "Слуги народу" розповіли, коли можливий розпуск нинішньої ВР.

Популярно кажучи, Президент і його слуги сказали, що коли захоче Зеленський - тоді і розпустить?!

("Поки вони будуть голосувати - я буду підтримувати...Як тільки вони не будуть голосувати...не думаючи ні про що, я буду розпускати парламент..")

Можливо юрист Зеленський і депутати з "Слуги народу", які представляють відому Трускавецьку школу конституційного права, дійсно переконані в імперативному праві Президента розпускати ВР в будь-який час і при будь-яких обставин?!

А тепер подивимося, що з цього приводу пише Конституція:

стаття 90. Повноваження ВР, обраної на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень ВР попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обраним.

Нагадаю, що ВР 9 скликання обрана на позачергових виборах 21 липня 2019 року, а набула повноважень 29 серпня 2019 року.

Отже, до цього часу розпуск неможливий в принципі!

Після літнього періоду заборони на розпуск, Президент повинен керуватися 3 приписами цієї 90-ї статті.

Достроково припинити повноваження ВП Президент може якщо:

- протягом місяця не сформована коаліція;

- протягом шістдесяти днів після відставки КМ не сформовано персональний склад КМ;

- протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

Ось тому і роблю висновок:

Сумно, коли стара влада порушувала Конституцію,

Страшно, коли нова влада не читала Конституцію!

Нагадаємо, Томенко нагадав Зеленському про політичний шлях Гітлера: «Це вже трагедія».

Як повідомляла Politeka, Микола Томенко закликав партії поділитися грошима з медиками.

Також Politeka писала, що Томенко розкритикував дії влади на карантині: "Абсолютно непродумана система заборон".