Президент Володимир Зеленський перед тим, як робити гучні заяви, повинен спершу прочитати Конституцію
Про це заявив політик і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.
Далі наводимо текст автора без коментарів і будь-яких поправок:
Сумно, коли стара влада порушувала Конституцію,
Страшно, коли нова влада не читала Конституцію!
Вчора Зеленський, а згодом і депутати від "Слуги народу" розповіли, коли можливий розпуск нинішньої ВР.
Популярно кажучи, Президент і його слуги сказали, що коли захоче Зеленський - тоді і розпустить?!
("Поки вони будуть голосувати - я буду підтримувати...Як тільки вони не будуть голосувати...не думаючи ні про що, я буду розпускати парламент..")
Можливо юрист Зеленський і депутати з "Слуги народу", які представляють відому Трускавецьку школу конституційного права, дійсно переконані в імперативному праві Президента розпускати ВР в будь-який час і при будь-яких обставин?!
А тепер подивимося, що з цього приводу пише Конституція:
стаття 90. Повноваження ВР, обраної на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень ВР попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обраним.
Нагадаю, що ВР 9 скликання обрана на позачергових виборах 21 липня 2019 року, а набула повноважень 29 серпня 2019 року.
Отже, до цього часу розпуск неможливий в принципі!
Після літнього періоду заборони на розпуск, Президент повинен керуватися 3 приписами цієї 90-ї статті.
Достроково припинити повноваження ВП Президент може якщо:
- протягом місяця не сформована коаліція;
- протягом шістдесяти днів після відставки КМ не сформовано персональний склад КМ;
- протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
Ось тому і роблю висновок:
Сумно, коли стара влада порушувала Конституцію,
Страшно, коли нова влада не читала Конституцію!
Нагадаємо, Томенко нагадав Зеленському про політичний шлях Гітлера: «Це вже трагедія».
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