Українцям показали нову монету і купюру, які будуть введені в обіг вже 20 грудня

У п'ятницю в українських банках з'являться нові гроші: монета номіналом 5 гривень і оновлена купюра у 50 гривень. В Нацбанку відзначили, що введення монети пов'язано з економією, а нової купюри – із захистом від підробок.

Зокрема, представники НБУ відзначили, що тривалість життя монет в кілька разів вище, ніж паперових купюр дрібних номіналів.

«Монети знаходяться в обігу близько 20-25 років. Зате банкноти номіналами 5 гривень можуть звертатися незначний проміжок часу - в середньому один-два роки, тому банкноти потрібно щорічно друкувати, обробляти і зберігати. У той же час обіг монет вимагає від держави значно менших зусиль і коштів», - пояснили в Нацбанку.

Представники регулятора підкреслили, що українцям не потрібно буде спеціально обмінювати паперові 5 гривень на монети: старі купюри будуть замінюватися монетами поступово і зникати по мірі природного зносу.

У свою чергу, нові 50 гривень з дизайну будуть схожі на інші паперові купюри нового покоління номіналами 20, 100, 500 і 1000 гривень. Їх дизайн буде схожий на попередні варіанти, але при цьому банкноти будуть відрізняться посиленим захистом.

«зокрема, покращено рельєфності елементів друку, у тому числі елемента для людей з вадами зору. Змінені та вдосконалені ультрафіолетова та інфрачервона захист, серійний номер чорного кольору виконаний шрифтом із змінною висотою знаків і розташований вертикально вздовж правого краю зворотного боку банкноти», - розповіли в НБУ.

Заміна старих купюр буде також відбуватися поступово: нові будуть вводитися в обіг паралельно з ними.

Раніше ми писали про те, що з п'ятниці, 20 грудня, дрібницею стануть і 5 гривень. А в наступному році з'явиться і монета в 10 гривень.

У Національному банку кажуть, що цей крок допоможе заощадити державі близько 1 млрд грн ($41 млн), які витрачаються на їх друк.

Наголошується, що монети «живуть» близько 20–25 років, тоді як банкноти номіналом 5 і 10 гривень — в середньому рік-два.

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