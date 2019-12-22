Пільги на комунальні послуги після початку монетизації будуть видаватися по-новому
Нововведення набуло чинності ще 1 жовтня, проте позначилася в платіжках за комунальні послуги тільки зараз.
Верифікацію будуть проводити в січні 2020 року, але за фактом вже зараз деякі компанії, не інформуючи користувачів, це роблять.
приміром, у "Київводоканалі" отримувачам пільг доведеться звертатися в Управління праці та соціального захисту, щоб повернути отриману допомогу. Після переоформлення користувач зможе отримувати грошову допомогу від держави у вигляді готівки, або на карту.
Якщо в будинку прописано вісім осіб, а п'ятеро з них є пільговиками, то знижка буде розраховуватися лише на членів багатодітної сім'ї.
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Варто також відзначити, що багатодітні сім'ї (троє і більше дітей) отримують пільгу 50% від газових компаній, за електроенергію платять по 0,9 грн за кВт незалежно від обсягу споживання.
Тепер споживачі "Київводоканалу", які одержували пільги, повинні будуть проходити верифікацію заново і вибирати для себе найбільш комфортний спосіб отримання допомоги від держави.
Раніше повідомлялося, що монетизації субсидій, яку не так давно ввели в Україні, не працює так, як повинна. Справа в тому, що пільговики не отримують повідомлень про те, що вони оплатили комуналку. Люди не розуміють, отримують державну допомогу взагалі.
Нагадаємо, згідно з даними Міністерства соціальної політики, у поточному році перед опалювальним сезоном майже 80 тисяч громадян не отримали пільги від держави.
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