Варто також відзначити, що багатодітні сім'ї (троє і більше дітей) отримують пільгу 50% від газових компаній, за електроенергію платять по 0,9 грн за кВт незалежно від обсягу споживання.

Тепер споживачі "Київводоканалу", які одержували пільги, повинні будуть проходити верифікацію заново і вибирати для себе найбільш комфортний спосіб отримання допомоги від держави.

Раніше повідомлялося, що монетизації субсидій, яку не так давно ввели в Україні, не працює так, як повинна. Справа в тому, що пільговики не отримують повідомлень про те, що вони оплатили комуналку. Люди не розуміють, отримують державну допомогу взагалі.

Нагадаємо, згідно з даними Міністерства соціальної політики, у поточному році перед опалювальним сезоном майже 80 тисяч громадян не отримали пільги від держави.

Нагадаємо, ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.

Як повідомляла Politeka, влада підготувала комунальний удар по українцях.

Також Politeka писала, що українцям підвищили пенсії перед Новим роком: хто в списку щасливчиків.