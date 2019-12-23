Святковий стіл обійдеться родині українців з чотирьох осіб в 1тис. 620грн

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на дані Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Йдеться про застілля, на якому страви будуть приготовлені з недорогих продуктів. У разі, якщо мова йде про стіл із делікатесами, прайс зросте мінімум до 2,9-3тис.грн., тобто до половини і більше мінімальної заробітної плати. Таким чином, в порівнянні з минулим Новим роком, витрати українців на зустріч майбутнього зростуть мінімум на 8,3%, якщо мова йде про бюджетний варіанті новорічного столу, і на 5,6% - в разі більш розкішного застілля.

Новорічне меню оцінювалося експертами виходячи зі страв, які є найбільш характерними, традиційними для святкового столу середньостатистичної української сім'ї. Це рибні і м'ясні продукти, салати, овочеві і фруктові асорті, хлібобулочні вироби, кондитерська продукція та десерти, карта напоїв та ін.

Зокрема, вартість 3кг олів'є обійдеться в 140-150грн. З обліку, що найдорожчий інгредієнт, ковбаса, оцінювався в 58,50грнза 0,5 кг. Зелений горошок, приблизно в 27грн., півдюжини яєць, за 13,4грн. і пакет майонезу (мінімум, за 11 грн.), а також картопля, цибуля, солоні огірки і морква (ще 30-40грн.) відправляють це традиційне блюдо в категорію делікатесів.

Салата «Оселедець під шубою» в кількості 1,5-2 кг обійдеться співвітчизникам в 120-130грн. При цьому оселедець (філе) доведеться купити за ціною приблизно 100 грн за півкілограма. Решту суми розподілять між собою морква, буряк, цибуля і картопля. Однак вартість страви в порівнянні з попереднім роком зросте всього на 1,6%.

Традиційно, подорожчають до Нового року і м'ясні продукти. За 2,5-3кг доведеться віддати 362-400грн. Нарізка з «Салямі» та копченостей буде коштувати 80 грн., А свинячий биток - 80-90грн. За 1 кг філе курки покупець заплатить в середньому 120 грн. Овочевий кошик коштуватиме близько 180-190грн. Фрукти на столі обійдуться в 93 гривні: 60грн. - за 2 кг мандаринів, 25грн. - за 1 кг бананів і 8-10грн. - за лимон. Шоколадні цукерки - 170грн. за 1кг.

Пляшка найдешевшого ігристого або шампанського вина обійдеться в 100 гривень. За коньяк доведеться викласти як мінімум в півтора рази дорожче. Вартість безалкогольних напоїв складе приблизно 80грн. Сюди входять соки, газована вода та інші напої з газом.

Любителям делікатесів потрібно бути готовими додатково витратити ще 45-600грн. Так, баночка червоної ікри в 120г обійдеться в 200-250грн, а 200 г червоної риби - приблизно в 220 грн.

Нагадуємо, що Politeka зафіксувала цінові рекорди на більшість продуктів харчування.

У той же час стало відомо, коли ціна на продовольчі товари може знизитися.

Також дані про те, скільки українці витрачають грошей на їжу, шокували Держстат.