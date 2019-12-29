Клієнт в шоці від того, що сталося

Державний ПриватБанк продовжує "дивувати" клієнтів своїм сервісом

Про свою ситуацію на тематичному порталі Мінфін розповів незадоволений клієнт, який залишив також негативний відгук.

За його словами, він хотів поповнити картку і при прийомі грошей стався збій в роботі терміналу.

"Карту повернув не одразу, а приблизно через 10 хвилин очікування. Природно відразу зателефонували на 3700, і повідомили про проблему. Там сказали, що протягом 24 годин наша проблема буде вирішена. Але час минув, результату не було. Дзвонили і писали на гарячу лінію. Тепер сказали,що протягом 3х днів, а після 3х діб, і після тривалого і наполегливого розмови з співробітником кількість центру, він відповів, що за графіком інкасація пристрою намічена на 1 січня. Тобто, за помилки банку ми залишилися без грошей", - підкреслив незадоволений клієнт.

Він також дивує, чому ПриватБанк не поспішає вирішувати його проблему, адже щомісяця він списує з нього певну суму за "сервіс".

"Відчуття, що спілкуєшся не з великим банком, а з якоюсь напівлегальною конторою. Неясно, за що взагалі сплачують щомісячні внески в голд клуб наприклад, якщо при першій же здавалося б дрібної проблеми, яку банк може вирішити швидко, виявляється, що твоя проблема нікому не цікава і їй ніхто не поспішає займатися. Злість переповнює. І управи на них. Може хтось підкаже куди можна звернутися", - резюмував він у своєму негативному відкликання.

Представник Приватбанку, в свою чергу, шаблонно відреагував на скаргу і пообіцяв зв'язатися з клієнтом найближчим часом для вирішення його проблеми.

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