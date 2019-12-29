Державний ПриватБанк продовжує "дивувати" клієнтів своїм сервісом
Про свою ситуацію на тематичному порталі Мінфін розповів незадоволений клієнт, який залишив також негативний відгук.
За його словами, він хотів поповнити картку і при прийомі грошей стався збій в роботі терміналу.
"Карту повернув не одразу, а приблизно через 10 хвилин очікування. Природно відразу зателефонували на 3700, і повідомили про проблему. Там сказали, що протягом 24 годин наша проблема буде вирішена. Але час минув, результату не було. Дзвонили і писали на гарячу лінію. Тепер сказали,що протягом 3х днів, а після 3х діб, і після тривалого і наполегливого розмови з співробітником кількість центру, він відповів, що за графіком інкасація пристрою намічена на 1 січня. Тобто, за помилки банку ми залишилися без грошей", - підкреслив незадоволений клієнт.
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Він також дивує, чому ПриватБанк не поспішає вирішувати його проблему, адже щомісяця він списує з нього певну суму за "сервіс".
"Відчуття, що спілкуєшся не з великим банком, а з якоюсь напівлегальною конторою. Неясно, за що взагалі сплачують щомісячні внески в голд клуб наприклад, якщо при першій же здавалося б дрібної проблеми, яку банк може вирішити швидко, виявляється, що твоя проблема нікому не цікава і їй ніхто не поспішає займатися. Злість переповнює. І управи на них. Може хтось підкаже куди можна звернутися", - резюмував він у своєму негативному відкликання.
Представник Приватбанку, в свою чергу, шаблонно відреагував на скаргу і пообіцяв зв'язатися з клієнтом найближчим часом для вирішення його проблеми.
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