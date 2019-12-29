Государственный ПриватБанк продолжает "удивлять" клиентов своим сервисом

О своей ситуации на тематическом портале Минфин рассказал недовольный клиент, который оставил также негативный отзыв.

По его словам, он хотел пополнить карту и при приеме денег произошел сбой в работе терминала.

"Карту вернул не сразу а приблизительно через 10 минут ожидания. Естественно сразу позвонили на 3700, и сообщили о проблеме. Там сказали, что в течении 24 часов наша проблема будет решена. Но время прошло, результата не было. Звонили и писали на гарячую линию. Теперь сказали,что в течении 3х дней, а по прошествии 3х суток, и после длительного и настойчивого разговора с сотрудником кол центра, он ответил, что по графику инкассация устройства намечена на 1января. То есть, по ошибки банка мы остались без денег", - подчеркнул недовольный клиент.

Он также в недоумении, почему ПриватБанк не спешит решать его проблему, ведь ежемесячно он списывает с него определенную сумму за "сервис".

"Ощущение, что общаешся не с крупным банком, а с какой то полулегальной конторой. Неясно, за что вообще платятся ежемесячные взносы в голд клуб например, если при первой же казалось бы мелкой проблеме, которую банк может решить быстро, оказывается, что твоя проблема никому не интересна и ей никто не спешит заниматься. Злость переполняет. И управы нет на них. Может кто то подскажет куда можно обратиться", - резюмировал он в своем негативном отзыве.

Представитель ПриватБанка, в свою очередь, шаблонно отреагировал на жалобу и пообещал связаться с клиентом в ближайшее время для решения его проблемы.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.