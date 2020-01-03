Зміни поки не заторкнули всіх

Тарифи на опалення переглянули в ряді українських міст

Таким чином виконують рішення уряду про зменшення сум в платіжках за тепло до 30%.

Проте в багатьох містах ще діють старі тарифи.

Вже зменшили тарифи на тепло наступні міста:

Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Кривий Ріг, Біла Церква, Буча, Обухів, Херсон, Кропивницький, Черкаси, Сєвєродонецьк, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Чернівці, Чернігів, Київ.

Жителі цих міст зможуть заощадити майже третину від суми в старих платіжках.

Нагадаємо, 24 грудня уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.

У той же час президент Володимир Зеленський заявив, що чекає від Кабміну рішення про конкретні дати та суми, Суми в платіжці за тепло знизяться на 30%: Зеленський вимагає зменшення плати за всі компослуги на які у населення зменшаться платіжки за інші комунальні послуги.

Як відомо, після Нового року в Україні почали діяти нові ціни на газ для населення: гарантована і ринкова.

Згідно з попередніми домовленостями з МВФ, тепер простим українцям потрібно платити за газ за ринковими цінами. Але для захисту населення Кабінет міністрів затвердив "страхову" ціну, яка буде заморожена на час опалювального сезону.

Вже з 1 січня 2020 року у побутових є два варіанти оплати за газ для дому: або за гарантованою (яка буде діяти до кінця кварталу), або за ринковою цінами.

Нагадаємо, ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.

Як повідомляла Politeka, влада підготувала комунальний удар по українцях.

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