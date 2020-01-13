Зміни були анонсовані ще в 2019 році

Україна офіційно перейшла на міжнародний стандарт номерів для банківських рахунків IBAN

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Національного банку.

Повідомляється, що офіційний перехід на нову систему був здійснений сьогодні, 13 січня.

З цього випливає, що з сьогоднішнього дня банки в Україні можуть приймати до виконання документи на переказ коштів на рахунки, вказані за новим стандартом.

Як відомо, вже з серпня 2019 року все нові рахунки стали відкривати тільки за міжнародним стандартом IBAN, який складається з 29 буквено-цифрових символів. У цей набір символів входить код країни, контрольний розряд, номер рахунку та код банку.

Варто відзначити, що IBAN був призначений для стандартизації міжбанківських платежів на території Європейського Союзу. Зараз цей стандарт використовується більш ніж в 60 країнах світу, в тому числі і в Україні.

Україна вирішила перейти на нову систему для модернізації системи електронних платежів. Більш того, перехід на стандарт IBAN прискорить грошові перекази як у межах країни, так і за кордон.

Раніше ми розповідали про те, що українців змусять платити додаткові щомісячні внески. Як відомо, у разі запровадження "другої" пенсії українцям щомісяця доведеться платити додаткові внески в розмірі 1% від зарплати.

Законопроект № 2683 "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення", який був зареєстрований в Парламенті напередодні Нового року, передбачає обов'язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення.

В документі сказано, що роботодавці будуть сплачувати 2% від розміру заробітної плати працівників, а працюючим особам доведеться платити внески у розмірі, як мінімум, 1% від заробітної плати.

При цьому українці можуть самостоятельство збільшити розмір щомісячних внесків, а роботодавцю в цьому випадку доведеться пропорційно доповнювати внески працівника власними внесками у розмірі до 5% від суми його заробітної плати.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат

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