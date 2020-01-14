Депутати штрафами хочуть оголосити війну водіям, які паркуються в недозволених місцях, пише Дело

Народні депутати планують різко посилити відповідальність за паркування в недозволених місцях. Такий висновок можна зробити з проекту закону №2628, який вже зареєстрований на сайті Верховної Ради і переданий на розгляд в профільний комітет.

Так, законопроект передбачає збільшення штрафу за стоянку в забороненому місці з 510 грн до 3400 грн. Набагато більш суворі санкції передбачені для тих, хто паркується на місцях для водіїв з інвалідністю - їм доведеться вкласти 34 тис грн. Аналогічний штраф передбачений для тих “хитрунів”, хто без підстав використовує знак "водій з інвалідністю".

Також законопроект передбачає спрощену процедуру фіксації доказів порушення правил паркування. Тепер для цього достатньо фотофіксації.

Автори законопроекту з фракції "Слуга народу" вважають, що збільшення штрафів допоможе впорядкувати ситуацію на парковках і поліпшити доступність паркомісць для людей з інвалідністю. Фотофіксація автомобіля-порушника при цьому допоможе довести факт порушення, якщо водії захочуть оскаржити штраф у суді.

Також нагадаємо, що в Києві зростуть тарифи на паркування. Вже кілька років поспіль тарифи не міняли, тепер у планах столичної влади збільшити його як мінімум до 50 грн/година і обмежити по часу, але для перегляду тарифу в мерії поки немає повноважень.

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