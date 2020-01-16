Ретроспективне зниження "зеленого" тарифу, яке лобіює голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус, знищить інвестиційний клімат України, і держава отримає мільярдні позови від іноземних інвесторів

Про це завив народний депутат України, член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко в ефірі телеканалу "Україна 24", пишет "Обозреватель".

"Інвестиції в країну заходити не будуть, отже всі ці розмови про 40% зростання за 5 років, чесно кажучи, нереалістичні. Але навіть хай 25% результату досягти буде неможливо. Тому що без інвестицій ніякого реального зростання не буде. А це означатиме, що держава просто не виконала свої зобов'язання перед інвесторами, змінивши правила гри на марші. Такі речі робити не можна. І це буде мати набагато більші наслідки, не тільки в галузі енергетики, а взагалі для країни як такої. І це дуже дорого коштуватиме Україні в усіх інших галузях", – сказав Гончаренко.

Депутат наголосив, що в разі порушення державою зобов'язань перед інвесторами, що розвивають альтернативну енергетику в нашій країні, вони звернуться до суду і Україна змушена буде виплатити значні компенсації.

"Ми маємо вже такі приклади в інших країнах. Наприклад, в Іспанії все це завершилося, там і зараз тривають ці судові позови проти держави. Там мова іде про надзвичайно величезні суми, які Іспанії доведеться сплачувати інвесторам. І Україна тут буде в дуже схожому становищі знаходитися. Тільки, на відміну від Іспанії, буде набагато складніше виплачувати ці борги", – вважає Гончаренко.

На його думку, голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус лобіює ідею зниження "зеленого" тарифу в інтересах власників великих енергетичних підприємств, яким потрібна дешева електроенергія.

"Подивіться, хто є апологетом всіх цих змін. Це пан Герус, який спочатку був ініціатором імпорту електроенергії з Російської Федерації з цією самою метою, її здешевлення для промисловості, не думаючи взагалі про наслідки для власної енергетики, для стратегічних інтересів держави. Той же самий пан Герус сьогодні пропагує ідею відмови чи корекції "зеленого" тарифу, - сказав Гончаренко.

Він вважає, що владі потрібно нині провести перемовини з інвесторами і знайти компроміс щодо "зеленого" тарифу.

"Це мають бути перемовини. Ніяких односторонніх рішень по відміні тарифу, де вони дійсно нічого не дадуть населенню при всіх розмовах, вони дають окремим галузям промисловості, як ми сказали, феросплави, це Коломойський, деяким іншим. Але це буде мати дуже величезний негативний ефект для іміджу держави, для подальших судових позовів, які будуть, скоріше за все, програні, а значить, Україні доведеться сплачувати надзвичайно величезні компенсації", – наголосив Гончаренко.

Наприкінці минулого року уряд Іспанії схвалив план по забезпеченню додаткової стабільної винагороди проєктам відновлюваної енергетики з метою домогтися відкликання судових позовів від інвесторів після ретроспективного скорочення виплат. Іспанія в 2013 році провела ретроспективний перегляд тарифу на зелену електроенергію. У 2017 році уряд програв в Міжнародному центрі з врегулювання інвестиційних спорів ООН (ICSID), що входить до групи організацій Світового банку, за позовом інвесторів, які постраждали від зниження субсидій на відновлювану енергію, і була зобов'язана виплатити 128 млн. євро основної суми, а також відсотки. Згідно з рішенням суду, іспанський уряд порушив статтю 10 Договору до Енергетичної Хартії, тим самим позбавляючи інвесторів справедливого і рівноправного режиму.

Нагадаємо, 6 грудня 2019 року у Верховній Раді був зареєстрований проєкт закону "Про внесення змін у деякі закони України щодо покращення інвестиційного клімату у сфері відновлювальної енергетики" (№2543), який передбачає можливість добровільної реструктуризації "зеленого" тарифу.

За словами одного зі співавторів законопроєкту, народної депутатки Лесі Василенко, проєкт мав дозволити державі дотриматись зобов'язань перед інвесторами і водночас зменшити навантаження через виплати за "зеленим" тарифом на ринку енергетики.

На засіданні Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП 13 грудня 2019 року цей законопроєкт не знайшов підтримки депутатів.