Не всі регіони пішли на зниження тарифів

Тарифи на тепло і гарячу воду не переглянули в п'яти областях України, тоді як у деяких регіонах платіжки знизилися до 30%

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Facebook прем'єр-міністра України Олексія Гончарука

На своїй сторінці в Facebook прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що грудневі платіжки для українців зменшилися до 30%.

Як написав прем'єр-міністр України, перерахунок провело 132 підприємство теплокомуненерго у 124 містах країни, в тому числі і в 16 обласних центрах: Вінниця, Житомир, Запоріжжя, Кропивницький, Луцьк, Дніпро, Львів, Рівне, Тернопіль, Харків, Херсон, Івано-Франківськ, Київ, Хмельницький, Чернігів.

Для прикладу розміру зниження прем'єр навів платіжки за грудень 2019 року.

"Сума перерахунку по 1-кімнатних квартирах - від 80 гривень у Київській області та до 292 гривень у Львівській області; по 2-кімнатних квартирах - від 110 гривень у Чернігівській області, до 435 гривень у Дніпропетровській області; по 3-кімнатни квартирах - від 140 гривень у Дніпропетровській області, до 563 гривень у Рівненській області", - написав Олексій Гончарук.

Гончарук додав, що зниження платежів стало можливим завдяки падінню цін на енергоносії та розпорядженню уряду, яке дало місцевій владі можливість переглянути тарифи.

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