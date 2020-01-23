Впровадження пенсійної реформи в Україні може обернутися бідою, якщо уряд не вживе термінових заходів

Екс-заступник голови Пенсійного фонду україни Віктор Колбун підкреслив, що в суспільстві має бути консенсус з приводу пенсійної реформи, але про його наявність в Україні говорити не доводиться, передає «Апостроф».

На думку Колбуна, варто відкласти питання підняття пенсійного віку, а замість цього зайнятися опрацюванням усіх аспектів діючої пенсійної системи, включаючи накопичувальний рівень і недержавні пенсійні фонди.

Експерт відзначає, що в українців має з'явитися довіру до пенсійної системи, а цього можна досягти лише шляхом підвищення її ефективності.

"І паралельно з цими процесами можна було б говорити про підвищення пенсійного віку, про те, як це робити, почати дискусію з цього приводу в суспільстві. Без діалогу з суспільством навіть монобольшінство не зможе народ переламати через коліно. Якщо люди не розуміють, для чого все це, вони будуть чинити опір, і це може призвести до зміни влади, тому що це питання (пенсійний вік) є одним з найбільш чутливих, і може вивести на вулиці тисячі людей", – каже Колбун.

Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді з'явився новий законопроект про пенсійну реформу.

Автором законопроекту 2683 є голова профільного комітету Галина Третьякова від “Слуги народу”. Документ передбачає обязять всіх українців платити додатковий пенсійний внесок і зможуть отримувати дві виплати.

Зараз українці віддають на пенсію 18,8% зарплати. Проте зібраних грошей критично не вистачає, а дефіцит Пенсійного фонду вже досяг 170 млрд грн і продовжує зростати. Крім того, різко погіршується демографічна ситуація. Щоб справитися з цими труднощами “Слуги народу” пропонують ввести накопичувальну пенсію.

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