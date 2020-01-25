Долар після недовгого перепочинку знову почав падати на тлі зміцнення гривні

Національний банк України представив курс валют на суботу, 25 січня. Нові цифри свідчать про те, що порівняно з попередніми днями, гривня змогла значно зміцнитися і відновила своє різке зростання.

Так, українська валюта досягла показника у 24,33 за долар, повідомляють у прес-службі державного регулятора.

Офіційні курси долара і євро на 25 січня склали:

100 доларів США – 24,3301 гривні;

100 євро – 26,8495 гривень;

У порівнянні з 24 січня, долар впав на 19 копійок, а євро – на 65 копійок. Це досить різка зміна курсу, враховуючи, що до цього гривня якийсь час перебувала в стані повільного падіння.

Втім, експерти прогнозують українській національній валюті різке падіння в найближчому майбутньому. Так, раніше ми писали про те, що політичні чинники, такі як скандал з аудіозаписами переговорів прем'єра Олексія Гончарука, завжди мають дестабілізуючий вплив на національну валюту. Про це заявив директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін. Експерт розповів, чого варто чекати українцям на тлі скандалу і які ще є ризики для гривні.

Економіст зазначив, що січень взагалі є місяцем слабкої фінансової активності, що природно призводить до дестабілізації валютно-фінансової ситуації в країні. Тому підстави для падіння гривні є.

Але тут, за словами експерта все залежить від дій уряду.

«Якщо уряд і Нацбанк не збереться і не проведе заходів щодо стерилізації зайвої гривні, особливо безготівкової, то маятник може серйозно відхилитися в бік девальвації. Крім того, потрібно, в що б те не стало, стимулювати надходження вільно конвертованої валюти в країну і скоротити державні витрати шляхом скорочення утримання бюрократичного апарату. Тобто, насамперед, скоротити оклади та привести їх у відповідність до тарифної сіткою з прив'язкою до прожиткового мінімуму», - зазначив Соскін.

За його словами, все це потрібно зробити до кінця січня, інакше в лютому може початися крах фінансової системи.

«Якщо вони упустять момент, то курс валют може піти за 30 гривень за долар, почнеться масове скидання гривні, фінансовий колапс може дійти до 50 гривень за долар і його буде важко зупинити», - каже експерт.

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