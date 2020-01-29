Через рекордний показник дефіциту ПФУ, українці можуть залишитися без соціальних виплат

Про це пише Обозреватель.

Як відомо, Україна входить у список країн з найгіршими демографічними показниками, оскільки щорічно населення скорочується в середньому на 170 тисяч чоловік.

Але є й інша погана новина: молодих і працюючих стає менше, а пенсіонерів – більше. В таких умовах солідарна пенсійна система існувати не може.

Через що в Пенсійному фонді буде дефіцит у розмірі 172,5 млрд гривень. У Мінсоцполітики заспокоюють і стверджують, що це всього лише "брудний дефіцит".

Тобто, у нього входять не тільки пораховані за формулою пенсії, але і всі надбавки, "дотяжки" і "особливі права". Однак, зібраних з працюючих українців коштів катастрофічно не вистачає на виплату пенсій пільговикам.

Якщо демографічна ситуація і далі погіршуватиметься, то працюючі українці просто не зможуть забезпечувати пенсіонерів, тому вони залишаться без виплат.

Як відомо, у Парламенті вже зареєстрували законопроект про запровадження накопичувальної пенсійної системи. Простіше кажучи, частина зарплати працюючі повинні будуть відкладати на особистому пенсійному рахунку, а кошти можна буде отримати при досягненні 60-річного віку.

Але і тут виникає питання, куди можна інвестувати накопичені кошти, щоб їх не "з'їла" інфляція.

В країнах цивілізованого Заходу пенсійними накопиченнями займаються приватні фонди. І навіть там бувають шахрайства. Що стосується України, то за відсутності належного контролю і фінансової стабільності ризики можуть бути в рази вище.

Також ми повідомляли про те, що українцям можуть платити компенсацію в разі затримки зарплат чи пенсій. Незабаром законопроект має розглянути Верховна Рада.

Для того, щоб усунути корупційні ризики був встановлений вичерпний перелік грошових доходів громадян, в нього входять пенсії, зарплати, соціальні виплати, стипендії та суми індексації грошових доходів громадян.

Яким чином будуть здійснюватися виплати, поки невідомо.

Нагадаємо, українцям пообещали виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії.