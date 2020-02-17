У 2020 році стануться великі зміни

Максимальний розмір аліментів в Україні, який може бути призначений судом, до кінця 2020 року помітно зросте

Розмір виплат будуть піднімати поступово, повідомили у Міністерстві соціальної політики в Facebook.

Там опублікували графік підвищень. При цьому мінімальний рекомендований розмір аліментів, згідно Минсоцу, буде нижче в 10 разів.

Які виплати може призначити суд (максимум)

На дитину віком до 6 років:

з 01.01.2020 = 17790 грн;

з 01.07.2020 = 18590 грн;

з 01.12.2020 = 19210 грн;

На дитину у віці 6-18 років:

з 01.01.2020 = 22180 грн;

з 01.07.2020 = 23180 грн;

з 01.12.2020 = 23950 грн.

Відзначимо, що стосується мінімального розміру нарахувань для дітей віком від 6 до 18 років, то підвищення також відбудеться в три етапи. З 1 січня – 2218 гривень, з 1 липня – 2318 грн, а з 1 грудня – 2395.

Також не варто забувати, що українцям, які не платять більше 4 місяців аліменти, загрожують суворі санкції. Їм можуть заборонити виїжджати за межі України, керувати автомобілем, користуватися зброєю та займати керівні посади.

Наприклад, за минулий рік державні виконавці винесли 133 тисяч постанов, якими тимчасово обмежили виїзд за кордон українцям, які мають заборгованості по аліментах.

«За інформацією Мін'юсту, з початку дії законодавчих нововведень зареєстровано 137,8 тис. виконавчих проваджень, за якими загальний розмір заборгованості перевищує суму платежів за 4 місяці», — сказано в повідомленні.

зокрема, з цих виробництв державними виконавцями винесено:

96,5% (133 тис.) — постанов про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України;

97,1% (133,8 тис.) — постанов про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керувати транспортними засобами.

Як повідомляла Politeka, у Києві знайшли цікавий спосіб стягувати борги неплатників аліментів.

Ще ми писали, що полювання на аліментників почалася — українців заставыт платити сотні тисяч.

Також politeka повідомляла, українцям розповіли, чого чекати від соцвиплат.