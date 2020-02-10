Повышение пройдет в три этапа

На 2020 год запланирован рост минимального рекомендующего размера алиментов

Как передает Politeka.net, соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Минсоцполитики в Facebook.

Сообщается, что в текущем году вырастут размеры рекомендуемых алиментов на детей как до 6 лет, так и до 18 лет.

Повышение размера минимального рекомендующего размера алиментов запланировано в три этапа: с 1 января размер выплат составит 1779 гривен, с 1 июля – 1859 грн. С 1 декабря минимальное пособие составит 1921 грн.

Что касается минимального размера начислений для детей в возрасте от 6 до 18 лет, то повышение также произойдет в три этапа. С 1 января – 2218 гривен, с 1 июля – 2318 грн, а с 1 декабря – 2395.

Что касается максимального размера алиментов, то он составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста.

Также не стоит забывать, что украинцам, которые не платят более 4 месяцев алименты, грозят суровые санкции. Им могут запретить выезжать за пределы Украины, управлять автомобилем, пользоваться оружием и занимать руководящие должности.

Например, за минувший год государственные исполнители вынесли 133 тысяч постановлений, которыми временно ограничили выезд за границу украинцам, имеющим задолженности по алиментам.

«По информации Минюста, с начала действия законодательных нововведений зарегистрировано 137,8 тыс. исполнительных производств, по которым общий размер задолженности превышает сумму платежей за 4 месяца», — сказано в сообщении.

В частности, из этих производств государственными исполнителями вынесены:

— 96,5% (133 тыс.) — постановлений об установлении временного ограничения должника в праве выезда за пределы Украины;

— 97,1% (133,8 тыс.) — постановлений об установлении временного ограничения должника в праве управлять транспортными средствами.

Как сообщала Politeka, в Киеве нашли интересный способ взыскивать долги неплательщиков алиментов.

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