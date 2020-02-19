Стало відомо, як зросла сума середнього штрафу на українській митниці

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Державної митної служби.

Повідомляється, що сума середнього штрафу на митниці по одній справі за рік зросла майже у чотири рази - до 54 тисяч.

У цілому, за минулий місяць на українських митницях намагалися порушити понад 1700 разів існуюче законодавство на суму у 93 мільйони.

Також відомо, що кількість заведених справ з реально вилученими товарами за вказаний період зросла в 2,5 рази, якщо порівнювати з січнем 2019 року. Більш того, майже в два рази більше відкрито справ по незаконному переміщенню товарів та ухилення від сплати митних платежів.

За перші два неповних місяці 2020 року українці та громадяни інших країн більше 2800 раз намагалися порушити митні правила на 192 мільйони гривень.

Раніше ми розповідали про те, що в Раді підготували українцям нові драконівські штрафи за неправильну парковку. Нардепи планують різко посилити законодавство за паркування в недозволених місцях.

Такий висновок можна зробити з проекту закону №2628, який вже зареєстрований на сайті Верховної Ради і переданий на розгляд в профільний комітет.

Так, законопроект передбачає збільшення штрафу за стоянку в забороненому місці з 510 грн до 3400 грн. Набагато більш суворі санкції передбачені для тих, хто паркується на місцях для водіїв з інвалідністю - їм доведеться вкласти 34 тис грн. Аналогічний штраф передбачений для тих “хитрунів”, хто без підстав використовує знак "водій з інвалідністю".

Також законопроект передбачає спрощену процедуру фіксації доказів порушення правил паркування. Тепер для цього достатньо фотофіксації.

Нагадаємо, киян почнуть штрафувати в метро: кого і за що будуть карати.

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