Завдяки сприятливим погоднім умовам та завчасно проведеним бюрократичним процедурам Укравтодор станом на 20 лютого уже приступив до ремонту доріг в Україні

"Там, де дозволяють погодні умови, роботи уже почалися. Це тільки початок", - повідомив у Facebook радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

На сайті самого Укравтодору вказується, що розпочато роботи на 34 дорожніх об’єктах у 14 областях України.

Деякі із таких доріг – це:

Вінницька область - капітальний ремонт, продовження GO Highway М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка на трьох ділянках.

Житомирська область - будівництво мосту через р. Желянь на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-21.

Закарпатська область - поточний середній ремонт Н-09 Мукачеве-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів

Київська область - продовжується будівництво надземного пішохідного мосту на км 43+300 автомобільної дороги Н-01 Київ-Знам’янка

Сумська область - реконструкція мостового переходу на автомобільній дорозі Н-12 Суми-Полтава км 70+838

Одеська область - капітальний ремонт автомобільної дороги Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михайлівка/М-16/.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик повідомив, що у 2020 році Україну "зшиють" 4000 км відремонтованих доріг.