Завдяки сприятливим погоднім умовам та завчасно проведеним бюрократичним процедурам Укравтодор станом на 20 лютого уже приступив до ремонту доріг в Україні
"Там, де дозволяють погодні умови, роботи уже почалися. Це тільки початок", - повідомив у Facebook радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.
На сайті самого Укравтодору вказується, що розпочато роботи на 34 дорожніх об’єктах у 14 областях України.
Деякі із таких доріг – це:
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Вінницька область - капітальний ремонт, продовження GO Highway М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка на трьох ділянках.
Житомирська область - будівництво мосту через р. Желянь на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-21.
Закарпатська область - поточний середній ремонт Н-09 Мукачеве-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів
Київська область - продовжується будівництво надземного пішохідного мосту на км 43+300 автомобільної дороги Н-01 Київ-Знам’янка
Сумська область - реконструкція мостового переходу на автомобільній дорозі Н-12 Суми-Полтава км 70+838
Одеська область - капітальний ремонт автомобільної дороги Р-33 Вінниця-Турбів-Гайсин-Балта-Велика Михайлівка/М-16/.
Нагадаємо, раніше Юрій Голик повідомив, що у 2020 році Україну "зшиють" 4000 км відремонтованих доріг.