Кризу відчує на собі кожен

Карантин, введений через епідемію коронавірусу, сильно вдарить по економіці України

Про це заявив заслужений економіст України, екс-міністр економіки України Віктор Суслов, передає «Україна».

Експерт зазначив, що в країні точно зросте безробіття. Адже тз-за карантину зупинена робота багатьох найважливіших сфер економіки, зокрема, торгівлі, закладів громадського харчування, сфери послуг. Введені обмеження в роботі багатьох виробничих підприємств.

Крім того, в Україну повертаються мільйони трудових мігрантів. У цій ситуації уряд має терміново розробити програму, як працевлаштувати цих людей. Але поки такої програми немає.

Також експерт додав, що це позначиться і на курсі гривні. Відомо, що заробітчани переказували щорічно в Україну приблизно 13 мільярдів доларів. Тепер же цей потік валюти зупиниться. За словами експерта, що в сформованих умовах девальвація гривні неминуча.

Вже зараз в Україні страждає, насамперед, галузь торгівлі, яка, до речі, сьогодні є основним виробником ВВП, сфера послуг, транспортна галузь на увазі обмежень або прямого заборони на авіаційні, залізничні, автомобільні та інші перевезення.

Експерт прогнозує, що незабаром внаслідок світової кризи і зменшення попиту на продукцію постраждає і виробництво, скоротиться український експорт.

«Взагалі, падіння попиту у світі супроводжується падінням попиту на сировину. Оскільки Україна є країною, орієнтованої на виробництво сировини, українська економіка сильно постраждає», - прогнозує економіст.

Подальший його досить песимістичний прогноз.

«найближчим часом варто очікувати розвитку важкого кризи бюджету, який не буде виконуватися за доходами, а, відповідно, і за видатками. А це потягне за собою істотне зниження життєвого рівня українців», - підсумував експерт.

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