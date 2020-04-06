Державний ПриватБанк продовжує без розбору блокувати рахунки клієнтів

Про новий кричущий інцидент на тематичному порталі Мінфін повідомила незадоволена клієнтка.

За її словами, вона вже другий місяць не може вирішити питання щодо арешту її рахунків у "Приватбанку".

"Добрий день! Вже другий місяць не можу вирішити проблему блокування карток в Приваті. В середині березня з карт зняли ліміти, обнулили до 0. Заборгованість по карті бізнес я відразу погасила, при розмові з оператором уточнила до якого часу можу погасити заборгованість по карті Універсальній, відповідь була до 25.04.20 р, але 4.04.20 мені приходить повідомлення що мої рахунки арештовані і вказаний рахунок, на який я повинна погасити заборгованість", - розповіла клієнтка.

Вона також зазначила, що заборгованість була погашена, але ПриватБанк продовжує нараховувати їй відсотки по боргу.

"Заборгованість в цей же день погашена. Але на карті заборгованість залишилася і нараховуються відсотки. Скажіть, на якій підставі були заблоковані мої рахунки і тим більше заарештовані?!", - підсумувала незадоволена клієнтка у своєму негативному відкликання.

"Добрий день. Зазначена ситуація була ретельно розглянута банком, після чого з Вами була проведена зворотний зв'язок у телефонному режимі. Додатково Вам була направлена офіційна відповідь на Вашу адресу", - відреагував на скаргу представник націоналізованого Приватбанку.

Нагадаємо, Приватбанк зробив важливу заяву про блокування карт: що потрібно знати

Як повідомляла Politeka, українців хочуть залишити без готівки, термінове заяву НБУ: «Це торкнеться тих, хто...».

Також Politeka писала, що додаткові виплати на карантині в Україні: хто отримає гроші, всі подробиці.