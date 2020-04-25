Український уряд анонсував запуск експериментального проекту оформлення статусу безробітного та отримання допомоги по безрабіттю онлайн

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Politeka.net.

Раніше, щоб оформити статус, людині потрібно було приходити в центри зайнятості особисто або за спрощеною процедурою відправляти заявку електронною поштою. Тепер же це, пише прем'єр, все можна зробити через додаток «Дія». Ідея з запуском експериментального проекту була підтримана на засіданні Кабміну.

Щоб отримати статус безробітного, громадянину необхідно авторизуватися на порталі «Дія» (https://diia.gov.ua/), вибрати відповідну послугу, а потім заповнити анкету та прикріпити певний перелік документів.

Шмигаль запевняє, що вся процедура займе не більше 10 хвилин, а в центрі зайнятості розглянути заявку в період карантину повинні протягом одного робочого дня.

Відповідь за результатами розгляду заявки прийде на електронну пошту, на телефон у вигляді смсм-повідомлення, а також з'явиться в особистому кабінеті користувача на порталі «Дія».

Шмигаль закликав всіх, хто втратив роботу, надсилати заявки в центри зайнятості для отримання допомоги.

«Підкреслю, що у Фонді боротьби з COVID-19 передбачена фінансова підтримка Фонду соцстрахування та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття», – резюмував своє повідомлення прем'єр.

У свою чергу українці без особливого ентузіазму відреагували на «покращення» уряду.

«Ви в якійсь іншій Україні жили, всі ваші дії – це дублювання вже існуючих сервісів, на сайтах служби зайнятості, на сайті пенсійного фонду, на сайті міграційної служби. Може, досить займатися усім цим хламом, може, вистачить цієї показухи», «У Кабінету міністрів своя реальність, а у народу – своя реальність. Живемо в паралельних світах», «Сьогодні відбувся новий акт милосердя! Я глибоко впевнений, що в нашій країні з кожним роком буде з'являтися все більше і більше додатків для зростаючої кількості жебраків і пенсіонерів» - Д. Шмигаль», – іронізують у коментарях.

Раніше ми писали про те, що коли обмеження пов'язані з епідемією, будуть зняті, протягом 30 днів українці повинні отримати допомогу по безробіттю.

Відзначається, що мінімальна сума допомоги становитиме 650 гривень, а зросте до 1000. Максимальні кошти, на які можуть розраховувати безробітні, - це 1,8 тис. гривень.

Нагадаємо, українцям показали, що буде з зарплатами після карантину, сумні цифри.

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