Національний банк має працювати на благо України та національної економіки, а не на підвищення добробуту керівників НБУ.

Про це в ефірі телеканалу НАШ заявив народний депутат України, член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко, коментуючи жорстку монетарну політику НБУ наприкінці минулого року, що призвело до економічно необгрунтованого зміцнення національної валюти та погіршення фінансового стану українських експортерів.

«Головне завдання менеджменту НБУ – не збільшувати прибутковість діяльності Нацбанку, а спрямовувати всі зусилля на те, щоб економіка України працювала ефективно і прибутково. Проблема в тому, що в українському законі про Нацбанк, на відміну від законодавства деяких розвинених країн, не записано, що одним з його головних завдань є зростання економіки. Тому Закон про Нацбанк потрібно змінювати разом з керівництвом регулятора», - наголосив Андрій Ніколаєнко.

Депутат вважає, що для напрацювання дієвої стратегії виходу України з кризи, необхідно консолідувати зусилля та координувати дії НБУ, Уряду та Верховної Ради.

«Якщо Нацбанк буде здійснювати одну політику, а Уряд - іншу, в результаті буде страждати економіка. І на останній зустрічі народних депутатів з керівництвом НБУ, ще на початку епідемії, ми запропонували - давайте проведемо спільну нараду за участю керівництва НБУ, Прем’єр-Міністра, міністрів економіки та фінансів, керівництва профільних комітетів ВР, щоб ми зрозуміли, яка буде стратегія країни по виходу з кризи. Але це нарада так і не відбулася», - резюмував Ніколаєнко.