Багато українців у травні зіткнуться з матеріальними проблемами і можуть взагалі не отримати зарплат

Поки Держстат заявляє про зростання зарплат, аналітики попереджають українців, що ситуація насправді зовсім не райдужна, пише "Сегодня".

Експерти одноголосно заявляють, що потрібно готуватися до зниження рівня зарплат через те, що частина галузей на карантині фактично не працювала.

Економіст Олег Пендзин впевнений, що за квітень зарплати по багатьом сферам суттєво зменшаться. Згідно з прогнозом, в середньому, вони не опустяться нижче 10 тисяч гривень, але по окремих галузях обвал може бути набагато більше.

Експерт додав, що побачити, яке вже відбулося падіння заробітків, можна буде, коли з'являться статистичні дані за квітень, насамперед з сервісу, транспорту, громадського харчування.

Також українців попереджають, що виросте і заборгованість по зарплаті, це торкнеться працюючих підприємств.

«Промисловість за 1-й квартал показала падіння на 7,7%, торгівля скоротилася майже вдвічі. А немає продажів – нема з чого платити зарплату, гроші працівникам нарахують, але виплатять із затримкою», – каже Олег Пендзин.

Нагадаємо, за даними Держстату, зарплата в Україні збільшилася на 9,3% в березні 2020 року, якщо порівнювати з показниками минулого року.

При цьому, середня номінальна заробітна плата штатних працівників у березні порівняно з лютим поточного року зросла на 5,5%, а якщо рахувати в річному проміжку (березень-2020 до березня-2019) - на 11,8%, склавши 11446 грн.

Нагадаємо, в Україні вводяться нові правила, що важливо знати: кредити під зарплату.

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