Експерти повідомили свої прогнози по курсу валют в Україні після карантину

Думки фахівців розділилися. Так, бізнес-аналітик, експерт Європейського Аналітичного центру Вадим Бардась повідомив, що у травні Україну очікує повзуча девальвація до 28 грн за долар.

При цьому підтримку стабільного курсу долара робить імміграція працівників і високі ціни в глобальній економіці на пшеницю, пише РБК. Дані фактори збільшують вартісні обсяги аграрного експорту і допомагають надходженню валюти на міжбанківський ринок.

На курс валют може сильно вплинути світова криза, в тому числі, падіння цін на енергоресурси і нафту. Це теж стане підтримкою для гривні.

Ситуація з нафтою забезпечить зменшення імпорту в Україну, третина з якого становить - енергетичний.

При цьому експерт назвав найбільший ризик для гривні - скорочення глобальної економіки. Крім того, на цей процес може впливати зменшення ємності ринків збуту в Азії, Європі та Близькому Сході. В результаті це може призвести до скорочення грошових надходжень від вивозу товарів і послуг та збільшення залежності від боргового капіталу.

Бардась розповів про прогноз на травень, на який вплине рішення МВФ про надання Україні валютного кредиту, а також обсяг резервних активів НБУ. Таким чином, долар в Україні зупиниться на позначці - 29-30 гривень.

На курс національної валюти вплине і підписання закону про ринок землі, і ослаблення обмежень щодо ділової активності в Україні.

Інший експерт, кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський, вважає, що закон про ринок землі не буде мати впливу на курс валюти, а у травні курс валют буде складати - 27-28 гривень/доллар. На думку фахівця, гривня перебуватиме під тиском економічної кризи, вихід з карантину може призвести до девальвації гривні.

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