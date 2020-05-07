Ціни в платіжках українців за світло можуть різко підскочити через нові проблеми у цій галузі



Експерти попереджають про те, що ціни на електроенергію в Україні можуть подорожчати на третину, а спосіб розрахунку при цьому може змінитися і перейти до усередненого тарифу. За словами фахівців, таке різке подорожчання могло статися ще рік тому, проте тоді його заборонили спеціальним указом.

5 травня в. о. міністра енергетики Ольга Буславец попередила про те, що в Україну прийшла найбільша енергокриза за всю історію, пише Obozrevatel. Вона уточнила, що це пов'язано з рядом факторів, серед яких можна назвати спад виробництва, карантин, аномально теплу зиму, зростання заборгованості перед «Енергоатомом» до 5 млрд гривень, а також найнижчий за всю історію показник гідроенергетики. Також на ситуацію вплинуло зростання імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.

У Нацкомісії пропонують скасувати перехресне субсидування. Там напирають на те, що в Україні пільги населення нібито лягають на плечі бізнесу, змушуючи підприємців переплачувати.

Зараз українці платять за світло за диференційованим тарифом, тобто спожиті 100 кВт/год на місяць обходяться по 0,9 грн, а кожен наступний по 1,68 грн. У НКРЭКУ пропонують усереднити тариф на рівні 1,4 грн. Таким чином ймовірне подорожчання буде на 30%.

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