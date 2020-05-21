Меморандум по «зеленій» енергетиці має бути підписаний, щоб уникнути міжнародних позовів з боку іноземних інвесторів, які вклали кошти в сектор ВДЕ в України. Про це заявив виконавчий директор «Асоціації сонячної енергетики України» Артем Семенишин.



«Меморандум однозначно потрібно підписувати, тому що так склалося, що уряд започаткував цей негативний експіріанс між учасниками ринку і владою, тому меморандум має все-таки поставити крапку в цьому. Я маю на увазі негативний досвід взаємодії. Тому його потрібно однозначно підписувати. Питання лише в умовах», - сказав Семенишин.



Він також зазначив, що в разі ретроспективної зміни «зеленого» тарифу інвестори готові відстоювати свої права в міжнародному арбітражі.



«Якщо уряд вирішує змінювати бізнес-модель, яка була гарантована на момент будівництва станції, тут варіантів небагато. Залишається варіант іти в суди», - повідомив Семенишин.



На його думку, влада має знайти з інвесторами компромісне рішення та зафіксувати його в Меморандумі.



«Якщо є мета відновити довіру бізнесу до влади, тоді меморандум має всіх влаштовувати», - зазначив Семенишин.



Нагадаємо, в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець раніше повідомляла, що Мінекоенерго відновить переговори з інвесторами у проекти з відновлювальної енергетики, а міністерство протягом тижня напрацює для обговорення з ними проект Меморандуму, в якому будуть прописані умови реструктуризації, перегляду «зеленого» тарифу, будівництва станцій та інші умови для сектору ВДЕ.



15 травня в Кабінеті міністрів України проходила зустріч голови уряду з гравцями ринку та профільними асоціаціями, які є представниками інвесторів із США, Норвегії, Швеції, Німеччини, Туреччини, Іспанії, Франції та інших країн.



Гравці ринку, міжнародні інвестори та профільні асоціації зазначають, що положення меморандуму мають бути збалансовані та всі зміни умов підтримки галузі зеленої енергетики потрібно робити на добровільних засадах, що убезпечить державу від позовів в міжнародні арбітражі.



На думку екс-прем’єр-міністр України Арсеній Яценюка, Україна прославиться на весь світ, якщо не знайде компроміс з міжнародними інвесторами в зелену енергетику, що матиме негативний вплив на інвестиційний клімат країни. Він зазначає, що окрім закордонних інвесторів, можуть постраждати українські.