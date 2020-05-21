Несанкціоноване проникнення у житло може стати повсякденністю в Україні

Про це пише Politeka.net.

Повідомляється, що вчора, 20 травня, Рада затвердила в першому читанні закон, яким нардепи хочуть внести зміни до ЗУ "Про житлово-комунальні послуги".

Зокрема, цей документ, у разі схвалення в цілому, дозволить зламувати квартири українців через борги за комуналку без дозволу власників і навіть без рішення суду.

Цей нормативний акт, як говориться в пояснювальній записці до законопроекту, повинен врегулювати деякі питання закону "Про житлово-комунальні послуги", який був введений з 1 травня 2019-го.

Автори законопроекту пропонують статтю 29, ч. 4 і 5 доповнити абзацами про несанкціонований доступ до житла боржника, щоб припинити або обмежити його доступ до комунальної послуги, навіть якщо власник виступає проти такої процедури.

"Несанкціонований доступ до житла, іншого об'єкта нерухомого майна для обмеження (припинення) надання комунальної послуги здійснюється без отримання згоди її власника (користувача), якщо такий власник (користувач) відмовляється допустити в належне йому житло (інший об'єкт нерухомого майна) представника виконавця", - сказано в пояснювальній записці до документа.

Варто відзначити, що раніше такий несанкціонований доступ (без дозволу суду) міг здійснюватися лише у невідкладних випадках - аварії, загрозі для життя людей, то тепер стаття закону доповнилася словами "для обмеження (припинення) надання комунальної послуги".

Більш того, автори законопроекту хочуть дозволити органам місцевого самоврядування самостійно приймати рішення про початок і кінець опалювального сезону.

Раніше ми розповідали, як карантин позначиться на ринку нерухомості. Поки за час його дії попит на житло істотно скоротився ­– в середньому на 50%. А після закінчення обмежувальних заходів українці будуть концентрувати увагу на об'єктах нових форматів, а також на однокімнатних квартирах.

Експерти не сумніваються, що після відміни карантину протягом місяця буде спостерігатися поступове збільшення продажів. Вихід з ситуації буде плавним, але з нарощуванням продажів.

Нагадаємо, українці масово позбулися квартир після шахрайської схеми.

Як повідомляла Politeka, шахраї знайшли спосіб проникнути до квартири українців на карантині: як уникнути обману

Також Politeka писала, як постраждають українці після масштабного зливу особистих даних, деталі скандалу з "Дієй"