В попытках снизить зеленые тарифы для солнечных и ветровых станций до критического уровня власти отвергают от Украины инвестиции и останавливают технологическое развитие страны по примеру России

Такое мнение выразил основатель группы компаний «Укртепло» Иван Надеин, комментируя безрезультатные переговоры Кабинета министров с иностранными инвесторами в зеленую энергетику.

«Не хочу никого ни в чем обвинять, но в последнее время украинская власть заметно «полевела» и начала вести себя, как рейдер-коммунист. Но мы вроде бы строим современную рыночную экономику? Берем пример с Германии, Польши, а не с Венесуэлы или России. Да? Тогда почему власть держит пистолет у виска инвесторов и вот-вот нажмет спусковой крючок?», - говорит Надеин.

По его словам, в ситуации, которая сложилась в энергетике, проигрывают все. В украинскую зеленую энергетику вложили свыше $10 млрд. Только в прошлом году эта сумма составила около $4 млрд.

«Однако на этом можно ставить точку. Несколько месяцев манипуляций и запугиваний отбили желание что-то вкладывать в наши возобновляемые источники», - отметил эксперт и добавил, что инвесторы перестали верить государству.

Также он сообщил, что энергетические мощности страны АЭС и ТЭС, построенные при советской власти, сильно устарели и после их закрытия единственной технологичной и экологичной заменой будет только возобновляемая энергетика.

«Отказываясь от зеленой энергетики, мы превращаемся в такие себе «Сомали XXI века». Честно говоря, я знаю только одну страну, которая публично против перехода на возобновляемые источники и предпочитает остановить время. Это Россия. Мы точно хотим быть похожими на своих соседей?», - возмутился эксперт.

По его словам, сейчас государство ведет популистские разговоры о самой дешевой в Европе электроэнергии, однако это приведет к отсталости страны и угрозе экономической безопасности.

«Рано или поздно за все придется платить. Инвесторы в конце концов найдут возможность вернуть утраченное. Если не здесь, то где-то. Такова природа предпринимательства. А вот Украина может остаться на обочине новой мировой энергетики. … Такова цена популизма и необдуманных решений», - отметил эксперт.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство нашло компромисс с инвесторами в «зеленую» энергетику и Меморандум почти готов к подписанию.

21 мая зарубежные инвесторы из более чем 10 стран написали коллективное обращение главе правительства о том, что они согласны на снижение зеленых тарифов для скорейшего подписания меморандума с Кабмином.

Как отметил владелец компании «Виндркрафт Украина», шведский инвестор Карл Стурен, Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирование зеленых проектов в Украине до момента подписания меморандума.

По мнению главы Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили, Украина должна подписать меморандум с зарубежными инвесторами в зеленую энергетику, поскольку они и так пошли на большие уступки, а дальнейшее «выкручивание рук» приведет к судебным искам и потере репутации государства.