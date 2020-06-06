"Зелена" генерація за останні 4 місяці не отримала оплату за електроенергію, на відміну від інших енергокомпаній, що іноземні інвестори розцінюють як політичне замовлення глави енергокомітету ВР Андрія Геруса

Про це заявив шведсько-український підприємець, один з найбільших інвесторів у "зелену" енергетику в Україні Карл Стурен, пише Обозреватель.

"Зараз у нас дійсно ситуація, що нам 4 місяці не платять, практично нуль. Березень, квітень, травень, зараз у червні практично нічого не отримуємо за ту електроенергію, яку ми поставляємо державі або державним підприємствам. Наше питання в тому, що в цей період інші види енергетики, інша генерація отримує від 50 до 100%, по-різному. Гідроенергетика, Енергоатом, вугільні ТЕС, різні види генерації отримують різний рівень оплати. Ми отримуємо нуль. Це чисто політичне замовлення, це чисто політично мотивоване. Цьому немає жодного пояснення, чому ми повинні отримувати нуль, коли всі отримують від 50 до 100%", – заявив Стурен.

За його словами, глава енергетичного комітету Андрій Герус перешкоджає досягненню компромісу між владою та інвесторами з питання реструктуризації "зеленого" тарифу, що дискредитує українську владу і знищує інвестиційний клімат країни.

"Мало того, що ми говоримо, що є зіпсований інвестиційний клімат як для українців, так і для іноземних інвесторів. Це страшно. Гроші шукатимуть місцеперебування поза межами України. Це саме по собі страшна тенденція. А крім цього, я вважаю, те, що зараз відбувається, те, що роблять з нами як із гравцями зеленої енергетики, це дуже сильно дискредитує президента, це дуже сильно дискредитує прем'єр-міністра, це дуже сильно дискредитує комітет Верховної Ради і міністерство", – сказав Стурен.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд перебуває на фінальній стадії переговорів з інвесторами в сектор відновлюваної енергетики щодо вирішення проблеми "зеленого" тарифу.

Зі свого боку іноземні інвестори, які представляють більш ніж 10 країн, в листі до прем'єр-міністра України заявили про готовність піти на добровільне зниження "зелених" тарифів, щоб підписати Меморандум про взаєморозуміння та вирішити проблеми сектора ВДЕ

За даними Державної податкової служби, у 2019 році виробники відновлюваної енергетики сплатили до бюджетів усіх рівнів 19,77 млрд грн. у вигляді податків і зборів, що більше, ніж заплатили інші види генерації, зокрема НАЕК "Енергоатом" заплатив 19,29 млрд грн, теплова генерація (ТЕС і ТЕЦ) – 6,54 млрд грн.

Керуючий партнер UDP Renewables Сергій Євтушенко раніше заявив, що в галузь альтернативної енергетики було інвестовано близько 10 млрд доларів, що становить 25% загального обсягу іноземних інвестицій в Україну.