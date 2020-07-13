В сеть попал разговор члена наблюдательного совета «Укрэнерго» Льва Пидлисецкого, который сообщил, что народный депутат Украины, глава Комитета ТЭК Рады Андрей Герус дает команды в ручном режиме останавливать разные виды энергогенерации.



Об этом стало известно из опубликованного в Телеграм-канале 112.ua разговора Пидлисецкого.

«Вся «зеленка» остановилась. Герус ляпнул, что все нужно останавливать. Если бы он был экспертом, то мог бы ляпать все что хочешь», - сказал Пидлисецкий.



Напомним, ранее возник скандал, связанный с перепиской двух народных депутатов – главы и члена Комитета по энергетике Верховной Рады Андрея Геруса и Андрея Жупанина. В смс-переписке содержались нецензурные формулировки, предполагающие намерение расправы над инвесторами в "зеленую" энергетику, что вызвало ряд критических заявлений международных инвесторов и организаций, призывающих Владимира Зеленского встретиться с инвесторами и решить проблему "зеленых".



Как сообщалось, 25 июня Комитет по энергетике и ЖКХ единогласно одобрил законопроект №3658. 3 июля депутаты поддержали данный законопроект в первом чтении.



Ключевые положения законопроекта предполагают снижение зеленых тарифов для ВЭС, введенных в эксплуатацию к 2020 году, на 7,5%, для СЭС – на 15%. Он устанавливает ответственность за небалансы производителям ВИЭ в 2021 году в размере 50% от ошибки прогноза и 100% в 2021 году. Также он указывает, что государство решит проблему текущей задолженности (16 млрд грн) перед предприятиями "зеленой" электроэнергии – 40% до конца 2020 года и по 15% ежеквартально до конца 2021 года.



Секретариат энергосообщества ранее заявил, что парламент должен до выхода на летние каникулы (середина июля) принять законопроект №3658 в целом. Кроме того, высокопоставленные члены Конгресса США призвали президента Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в зеленую энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно.