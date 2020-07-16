У Кабміні розповіли про зміну розміру субсидій у наступному році

Так, міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі Радіо Свобода заявив про те, що уряд не розглядає можливість скорочення субсидій на ЖКГ в 2021 році. Крім того, він зазначив, що в наступному році тариф на опалення може бути нижче, ніж в цьому.

«Враховуючи низьку ціну на енергоносії зараз, ми розуміємо, що буде нижче тариф на опалення і більше домогосподарств вийдуть з категорії соціально незахищених і відповідно у них не буде необхідності отримувати субсидію», - розповів міністр.

При цьому він зазначив, що уряд має намір залишити субсидії в тому ж обсязі, як і в цьому році.

Марченко уточнив, що цей прогноз Кабміну заснований на припущенні, що тариф на опалення вдасться знизити. Міністр також додав, що бюджетних коштів на збереження субсидій в тому ж обсязі вистачить.

Як повідомляли в Мінсоцполітики, в червні цього року субсидію на оплату ЖКГ отримали 2,89 мільйона українських сімей на загальну суму понад 371 мільйон гривень.

До цього ми писали, що деякі категорії українців можуть розраховувати на грошові компенсації від держави. Про це повідомив глава Мін'юсту Денис Малюська.

За його словами, грошові компенсації отримають ті українці, які постраждали від насильницьких злочинів або отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Глава Мін'юсту попередив, що гроші будуть надходити від держави, яка, в свою чергу, планує їх стягувати з злочинців, які вчинили злочини.

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Як повідомляла Politeka, українцям виплатять нові компенсації, важливу заяву Мін'юсту: хто отримає гроші.

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