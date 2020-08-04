Уряд розробив програму, яка буде спрямована на розвиток вітчизняного кінематографа

Про це пише Politeka.net.

У міністерстві культури і інформаційної політики заявили, що на виробництво вітчизняних серіалів відведено близько 100 мільйонів гривень.

"До кінця року сфокусуємось на виробництві серіалів патріотичного спрямування. В карантинний і посткарантінній період попит глядачів зростає саме на телевізійний продукт. Це рішення дозволить підтримати кіноіндустрію і запропонувати глядачеві те, що йому подобається", - заявили в міністерстві.

Подробиці проведення конкурсної програми в міністерстві пообіцяли повідомити найближчим часом.

Додамо, що Кабмін виділив Мінкульту 1 мільярд гривень на всілякі потреби. Відзначається, що 590 млн піде на стипендії самозайнятим художникам, а також для підтримки проектів у сфері культури та мистецтв.

150 мільйонів буде виділено на гранти через Український інститут книги, близько 50 млн буде вкладено на підтримку кіно через Держкіно.

Відзначимо, що ведучий стрімінговий сервіс Netflix активно займається зйомками українського комедійного бойовика під назвою "The Last Mercenary" ("Останній найманець"). Головні ролі в кінокартині зіграють Жан-Клод Ван Дам і Албан Іванов. Основні зйомки проходять в Києві, а також в Парижі. Прем'єра орієнтовно призначена на осінь цього року.

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