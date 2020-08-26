Оптимізація витрат "Укрзалізниці" дасть 20 млрд грн на рік, що дозволить обійтися без підвищення тарифів на перевезення

Про це йдеться в матеріалі "Укрзалізниця ставить підніжку "Великому будівництву" на сайті "Обозреватель".

Видання зазначає, що УЗ може вирішити фінансові проблеми без підвищення тарифів на вантажоперевезення, яке хочуть здійснити з вересня поточного року через уніфікацію плати за порожній пробіг вагонів. На думку експертів, додатковий чималий ресурс дасть оптимізація витрат компанії.

"Наприклад, згідно з фінпланом залізничного монополіста на поточний рік витрати на сировину і матеріали в порівнянні з 2019-м зростуть на 83%. Хоча у світі ціни на ресурси та сировину стабільно падають, а в Україні який місяць фіксується промислова дефляція. За підрахунками експерта-аналітика Бориса Кушнірука, в абсолютних цифрах йдеться про необґрунтоване зростання витрат на 4,5 млрд.грн.",- повідомляє видання.

"Обозреватель" також нагадав, що депутат Олексій Гончаренко раніше повідомляв, що тільки за перший квартал цього року УЗ переплатила за електроенергію на користь приватних енерготрейдерів 320 млн грн.

Крім того, УЗ могла б утриматися і від збільшення адміністративних витрат і підвищення посадових окладів співробітникам компанії. За підрахунками економіста Бориса Кушнірука, додаткові адмінвитрати "з'їдять" ще 3 млрд грн.

"За найскромнішими підрахунками, Оптимізація витрат УЗ вивільнила б ресурс у розмірі 20 млрд грн на рік. Що дозволило б не тільки збільшити інвестиції в оновлення тяги та інфраструктури, а й знизити монопольні тарифи, створивши тим самим потужний стимул для відновлення економічного зростання в Україні вже з наступного року", - підкреслюється в матеріалі.

Нагадаємо, раніше екс-перший заступник міністра промислової політики України Сергій Грищенко заявив, що від стабільної роботи «Укрзалізниці» залежить вся економіка країни, і в умовах кризи не можна піднімати тарифи на вантажоперевезення, оскільки це вдарить по базових галузях.

Водночас у першій енергетичній асоціації України заявили, що підвищення тарифів на вантажоперевезення залізницею збільшить логістичні витрати вугледобувної галузі на 3,5 млрд грн на рік, що негативно вплине на роботу енергетичної системи країни.