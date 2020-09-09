Чиновники з українського уряду вирішили розповісти, коли варто очікувати отримання нового траншу від МВФ

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, передає "Інтерфакс-Україна».

"Сподіваємося, що найближчим часом місія Фонду прийме рішення про перегляд програми (stand by). І ми очікуємо до кінця року отримати заплановані транші, кредити МВФ», - зазначив він.

Уточнимо, що точну дату отримання траншу від Міжнародного валютного фонду чиновник називати відмовився.

До цього ми писали про те, тчо стало відомо, що очікує курс долара в перший місяць осені.

Експерти не сумніваються, що у вересні гривня зможе зміцнитися стосовно долара, і зупиниться на позначці у 26-27 грн/$.

За словами аналітика Вадима Бардася, від девальвації гривню зупиняє Нацбанк.

"Зокрема, в Україні не спостерігається різкого зростання грошової маси через збільшення обсягів державного боргу, як це відбувалося в березні й травні, в період піку фінансової кризи, коли за місяць в грошовий обіг потрапляло понад 45 млрд гривень. Крім того, на підтримку національної грошової одиниці складається і ситуація в глобальній економіці – в липні завершилося зниження вартості зернових, а відновлення на ринку металів почалося ще у квітні-травні поточного року. Зокрема, курс долара продовжить знижуватися, очікується зниження вартості американської валюти до 26-27 гривень", — озвучив свій валютний прогноз Бардась.

Нагадавши, НБУ завдав нищівного удару по долару, курс валют різко змінився: що буде з гривнею.

Як повідомляла Politeka, гривня вдарить по долару і євро, Нацбанк одним махом змінив курс валют: до чого готуватися українцям.

Також Politeka писала, що долар і євро розлетілися в різні боки, курс валют від НБУ знову здивує.