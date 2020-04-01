Тисячі людей публікують в соцмережах пости: «Був сьогодні на вулиці - кошмар, на вулицях тисячі людей»

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Міняю двомісний намет на дитячу коляску. Намет — зовсім новий, використовувався один раз

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- Ви плануєте кудись влітку?

- Так. У червні і липні будемо вдома. А в серпні хочемо вийти в магазин ...

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Можна сміливо передбачити тільки одне - що в новорічному зверненні президент скаже: «Це був непростий рік!».

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Оприлюднені шокуючі результати дослідження причин падіння народжуваності в Україні. Виявляється, якісь лиходії видають українцям протизаплідні зарплати.

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Дякувати політику за те, що він щось зробив за народні гроші, то те ж, що аплодувати банкомату за видані вам гроші.

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– Боря, ну шо ж ви не заходите?!

– Хаєчка, але ви ж самі мінє відмовили...

— Так не навідріз же...

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Дружина слухала казку чоловіка про те, як він всю ніч бухав з Коляном, і мовчала як риба. Колян у шафі теж мовчав.

В период карантина наши занятия проходят онлайн. Это выглядит примерно так: (By Celeste Barber) Gepostet von Алиса Ли am Dienstag, 24. März 2020

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Батько з дружками грає в покер. На столі величезна купа грошей. Підбігає 4-річний син і заглядає в карти:

– Пап, а 4 туза — це добре?

Батько крізь зуби:

— Так. Добре.

Всі відразу йдуть у пас, батя забирає гроші, а синуля його питає:

– А з тузами ти б більше виграв, так?

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Найскладніше в ці дні - відрізнити похмілля від коронавируса.

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Чоловік при смерті, і каже дружині:

– Виконаєш ти моє останнє прохання?

– Звичайно, дорогий.

– Я хочу, щоб після моєї смерті ти вийшла заміж за Федора.

— Але я думала, що ти його ненавидиш?

– Ще як ненавиджу...

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Коли вже одружишся, діточок заведеш? У старості нікому на карантині продуктів купити буде

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Після п'ятого протирання айфона спиртом Siri попросила сала з хлібом і солоного огірка.

Нагадаємо, у мережі висміяли «вчених Л/ДНР»: «мова чорної діри».

Раніше Politeka повідомляла, Путіна висміяли за «розпродаж» сил: «Діди воювали, тапки одягали».

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