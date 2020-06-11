Тисячі людей публікують в соцмережах пости: «Був сьогодні на вулиці - кошмар, на вулицях тисячі людей»
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Міняю двомісний намет на дитячу коляску. Намет — зовсім новий, використовувався один раз
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- Ви плануєте кудись влітку?
Колишній чоловік Ані Лорак Мурат показав свою кохану, справжня красуня: "Дуже схожа на...."
Кличко розмалював вагітний животик колишньої нареченої, особисті фото: "Хороша робота, татко"
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- Так. У червні і липні будемо вдома. А в серпні хочемо вийти в магазин ...
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Можна сміливо передбачити тільки одне - що в новорічному зверненні президент скаже: «Це був непростий рік!».
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Оприлюднені шокуючі результати дослідження причин падіння народжуваності в Україні. Виявляється, якісь лиходії видають українцям протизаплідні зарплати.
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Дякувати політику за те, що він щось зробив за народні гроші, то те ж, що аплодувати банкомату за видані вам гроші.
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– Боря, ну шо ж ви не заходите?!
– Хаєчка, але ви ж самі мінє відмовили...
— Так не навідріз же...
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Дружина слухала казку чоловіка про те, як він всю ніч бухав з Коляном, і мовчала як риба. Колян у шафі теж мовчав.
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Батько з дружками грає в покер. На столі величезна купа грошей. Підбігає 4-річний син і заглядає в карти:
– Пап, а 4 туза — це добре?
Батько крізь зуби:
— Так. Добре.
Всі відразу йдуть у пас, батя забирає гроші, а синуля його питає:
– А з тузами ти б більше виграв, так?
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Найскладніше в ці дні - відрізнити похмілля від коронавируса.
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Чоловік при смерті, і каже дружині:
– Виконаєш ти моє останнє прохання?
– Звичайно, дорогий.
– Я хочу, щоб після моєї смерті ти вийшла заміж за Федора.
— Але я думала, що ти його ненавидиш?
– Ще як ненавиджу...
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Коли вже одружишся, діточок заведеш? У старості нікому на карантині продуктів купити буде
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Після п'ятого протирання айфона спиртом Siri попросила сала з хлібом і солоного огірка.
Нагадаємо, у мережі висміяли «вчених Л/ДНР»: «мова чорної діри».
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