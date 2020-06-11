Тысячи людей публикуют в соцсетях посты: «Был сегодня на улице — кошмар, на улицах тысячи людей»

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Меняю двухместную палатку на детскую коляску. Палатка — совсем новая, использовалась один раз

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— Вы планируете куда-нибудь летом?

— Да. В июне и июле будем дома. А в августе хотим выйти в магазин…

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Можно смело предсказать только одно — что в новогоднем обращении президент скажет: «Это был непростой год!».

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Обнародованы шокирующие результаты исследования причин падения рождаемости в Украине. Оказывается, некие злодеи выдают украинцам противозачаточные зарплаты.

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Благодарить политика за то, что он что-то сделал за народные деньги, то же самое что аплодировать банкомату за выданные вам деньги.

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— Боря, ну шо же ви не заходите?!

— Хаечка, но ви же сами мине отказали...

— Так ведь не наотрез...

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Жена слушала сказку мужа о том, как он всю ночь бухал с Коляном, и молчала как рыба. Колян в шкафу тоже молчал.

В период карантина наши занятия проходят онлайн. Это выглядит примерно так: (By Celeste Barber) Gepostet von Алиса Ли am Dienstag, 24. März 2020

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Отец с дружками играет в покер. На столе огромная куча денег. Подбегает 4-летний сын и заглядывает в карты:

— Пап, а 4 туза — это хорошо?

Отец сквозь зубы:

— Да. Хорошо.

Все сразу идут в пас, батя забирает деньги, а сынуля его спрашивает:

— А с тузами ты бы больше выиграл, да?

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Самое сложное в эти дни — отличить похмелье от коронавируса.

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Муж при смерти и говорит жене:

— Выполнишь ли ты мою последнюю просьбу?

— Конечно, дорогой.

— Я хочу, чтобы после моей смерти ты вышла замуж за Федора.

— Но я думала, что ты его ненавидишь?

— Еще как ненавижу...

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Когда уже женишься, детишек заведешь? В старости некому на карантине продуктов купить будет.

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После пятого протирания айфона спиртом Siri попросила сала с хлебом и солёного огурца.

Напомним, в сети высмеяли «ученых Л/ДНР»: «речь черной дыры».

Ранее Politeka сообщала, Путина высмеяли за «распродажа» сил: «Деды воевали, тапки надевали».

Также Politeka писала, что Педан публично высмеял Катю Осадчую: «Груди почти одинаковые».