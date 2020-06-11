Тысячи людей публикуют в соцсетях посты: «Был сегодня на улице — кошмар, на улицах тысячи людей»
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Меняю двухместную палатку на детскую коляску. Палатка — совсем новая, использовалась один раз
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Подросшая дочь Орбакайте затмила талантом Лизу и Гарри: "Единственная из семьи Пугачевой, кто..."
Пышнотелая красавица-сестра Наташи Королевой поразила внешностью, личные кадры: "Вот это женщина!"
ПриватБанк изменил правила снятия денег с карт: важное заявление, «чтобы получить наличку…»
Экстремальный размер русской Кардашьян не помещается ни в один купальник: "порвал в клочья", фото
— Вы планируете куда-нибудь летом?
— Да. В июне и июле будем дома. А в августе хотим выйти в магазин…
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Можно смело предсказать только одно — что в новогоднем обращении президент скажет: «Это был непростой год!».
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Обнародованы шокирующие результаты исследования причин падения рождаемости в Украине. Оказывается, некие злодеи выдают украинцам противозачаточные зарплаты.
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Благодарить политика за то, что он что-то сделал за народные деньги, то же самое что аплодировать банкомату за выданные вам деньги.
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— Боря, ну шо же ви не заходите?!
— Хаечка, но ви же сами мине отказали...
— Так ведь не наотрез...
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Жена слушала сказку мужа о том, как он всю ночь бухал с Коляном, и молчала как рыба. Колян в шкафу тоже молчал.
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Отец с дружками играет в покер. На столе огромная куча денег. Подбегает 4-летний сын и заглядывает в карты:
— Пап, а 4 туза — это хорошо?
Отец сквозь зубы:
— Да. Хорошо.
Все сразу идут в пас, батя забирает деньги, а сынуля его спрашивает:
— А с тузами ты бы больше выиграл, да?
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Самое сложное в эти дни — отличить похмелье от коронавируса.
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Муж при смерти и говорит жене:
— Выполнишь ли ты мою последнюю просьбу?
— Конечно, дорогой.
— Я хочу, чтобы после моей смерти ты вышла замуж за Федора.
— Но я думала, что ты его ненавидишь?
— Еще как ненавижу...
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Когда уже женишься, детишек заведешь? В старости некому на карантине продуктов купить будет.
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После пятого протирания айфона спиртом Siri попросила сала с хлебом и солёного огурца.
Напомним, в сети высмеяли «ученых Л/ДНР»: «речь черной дыры».
Ранее Politeka сообщала, Путина высмеяли за «распродажа» сил: «Деды воевали, тапки надевали».
Также Politeka писала, что Педан публично высмеял Катю Осадчую: «Груди почти одинаковые».