Російський президент Володимир Путін традиційно осоромився на публіці

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів в соціальних мережах став новорічний хокейний матч, в якому взяв участь Володимир Путін.

В рамках Нічної хокейної ліги на Червоній площі влаштували традиційну показуху: команда Путіна змагалася зі збірною російських чиновників і олігархів.

Не дивно, що команда Володимира Путіна виграла в цьому новорічному матчі, адже суперники практично не оборонялися, і через цей момент вибухнули соціальні мережі.

Деякі користувачі припустили, що на лід випустили двійника президента Росії, а інші коментатори поглумилися і згадали червоний килим, на який у минулому році впав Володимир Путін.

"Який хокей? Він ледве пересуває ноги", "Дідові прогули на кладовищі ставлять, а вам би все іржати, як деменція з ключкою їздить!", "Де традиційний червоний килимок?", "Гра в піддавки", "В це раз всього 8 шайб забив, не розігрався", "Той випадок, коли боягуз грає в хокей...", "Це вже навіть не смішно. Усі тупо тримаються подалі...", "Чергова клоунада", "Половічок, сподіваюся, прибрали. Бережіть його, а то країна зникне", "Він ходить-то вже насилу... Хокеїст...", "Так, дідок ледве тримається на ковзанах", "Тобто повний розсинхрон з реальністю. У країні ж*па, а він в хокей з ж*полизами?", "Пиня герой! Грав, не знімаючи памперса!", - жартують користувачі в коментарях під публікацією.

Також ми розповідали про те, що президент РФ зганьбився перед камерами з вульгарним анекдотом. Конфуз стався під час відкриття Кримського мосту.

На курйозний інцидент звернув увагу політтехнолог і блогер Олексій Голобуцький.

"Путін сьогодні на прес-конференції в честь відкриття залізничного руху по Кримському мосту знову зневажливо пожартував. Здається, це вже повноцінна деменція: он застряг на темі сексу безвідносно до обставин, оточення, аудиторії...", - написав блогер

Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

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