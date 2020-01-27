Німецька продавчиня Мішель Кобко розповіла, що шість років закохана в літак Boeing 737

Дане повітряне судно знаходиться в аеропорту Берлін-Тегель. 30-річна дівчина мріє про весілля з ним, так як вважає його любов'ю всього свого життя.

Кобко приваблює в літаку крила і реактивні двигуни. Закохана називає його "дорогим" ("Schatz").

Дівчина бачила лытак у 2014 році через вікно аеропорту — і відразу закохалася. А у 2019-му - вона побачила його особисто і поцілувала обшивку.

Мішель планує побачитися з "Боїнгом" вже цього березня.

Друзі і сім'я нормально сприйняли новину про кохання дівчини до літака, але не планують брати участь у їх весіллі.

В планах у німкені перебратися в ангар і жити з літаком після весілля.

Зараз дівчина має частини від "Боїнга", з якими спить у ліжку.

Варто відзначити, що таке захоплення називається об'ектофілією. Такі люди, як Мшель, вважають, що у предметів є розум і душа.

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Наречена ретельно готувалася до весілля, на якому з'явилася в оливковій сукні.

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