Володимир Гундяєв, керуючий Московським патріархатом, запропонував закріпити у Конституції РФ слово «Бог»
Великий друг і, можна сказати, ідейний соратник Володимира Путіна, надумав формувати у росіян "моральність", і тому слово "Бог", вважає Гундяєв, треба закріпити в російській Конституції.
Відомий російський бізнесмен, громадський діяч, а також призначений в РПЦ "Патріархом Московським і всієї Русі", більш відомий, як Кирило, вважає, що віруючим треба посилено молилиться і трудитися для того, щоб у Конституції з'явилася згадка «про християнського бога». Він вважає, що більшість громадян РФ вірують в Бога і за логікою представника церковної ієрархії в РФ - це слово необхідно закріпити в Основному законі Росії.
Нагадаємо, що Кирило підтримував війну на Донбасі і анексію Росією Криму й неодноразово був помічений у компанії кремлівських високопосадовців і президента РФ Володимира Путіна, зокрема:
«Якщо в гімні може бути "Богом бережена рідна земля", чому про це не може бути сказано в нашій Конституції?» — сказав патріарх, перебуваючи в храмі на службі.
Росіяни і не тільки сміються над ідеєю в коментарях під постом «Лентача»:
«Це хороше питання. Гімн непогано б і замінити. Позорище: країна як би інша (насправді немає), а гімн все той же»
«ну все, всі полізли в конституцію»
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«Шановний Кирило, йшли б з миром»
«А Гундяєва не треба там згадати?»
«Ще там повинен бути рецепт салату Олів'є окремою статтею»
Нагадаємо, як повідомляла російська преса, Кирило - один з найбагатших людей Росії зі статком в 4 мільярди доларів, пентхаусів в Будинку на Набережній з видом на Храм Христа Спасителя і особистими зв'язками з найвпливовішими світовими лідерами. Він також, ніби-то, кадровий офіцер 4 відділу 5 управління КДБ при СРСР.
Нагадаємо, Путіна звинуватили у візитах до екзорциста.
Як повідомляла Politeka, РПЦ жорстко оскандалилася «секцією для дорослих».
Також Politeka писала, що Путін ошелешив патріарха Кирила новою зовнішністю.