Політика київського метрополітену дуже непослідовна, що активно обговорили користувачі мережі

Так, українка Марина Пономаренко розмістила пост в Фейстбук, де повністю описала, в чому проблема київського метро, пише Рoliteka.net.

В пості йдеться, як розвивалися події з картками і жетонами в метро. Наприклад, спочатку оголошувалося, що в користування вводиться зелена картка замість жетонів. Далі зелені замінили - синіми.

А після цього рекомендували завести банківську карту з пейпасом. В останньому випадку виникла незручність через те, що можна користуватися лише двома турнекетами з терміналом. Проте користуватися цим способом потрібно було через час, адже система не була готова, тому треба знов купувати картки.

Далі пропонувалося придбати QR-код, а потім:

"Купи жетон, зрештою, купи цей чортовий жетон, вже до кінця місяця ніяких жетонів не буде, купи жетон, с**а!", - написала українка.

Марина Пономаренко продовжила пост тим, що синю карту можна було купити не на будь-якій станції, а лише на деяких зі списку. А поповнювати картку можна було тільки через додаток, а якщо програма не працює, то треба знову шукати станції, де можна придбати картки.

Крім того, картки і додаток знову могли не працювати, тож доводилося купувати жетони.

"Ми не винні, говорили вони. QR-код? Який-ніякий QR-код, у нас немає таких турнікетів. «Йди купуй жетон» - кричали вони. Як усі нормальні люди. От черга в касу з кількох сотень людей, ти що, особливий? Один жетон в одні руки", - продовжила українка.

А далі все по колу: можна купувати через термінал, далі - проїзд жетоном, пейпас не працює, термінал не працює і так далі.

За кілька днів пост зібрав майже 10 тисяч лайків та багато коментарів.

"Життєво!", "От цікаво, а серед всіх коментуючих, хто писали скарги, дзвонив на 1551, на урядову? І також інше?", "Текст в яблучко!!!", "Танунафіг)) 2 рази на рік, по гострій необхідності", "Норм. Не кожен день ))", - написали користувачі мережі.

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