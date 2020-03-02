Користувачі бурхливо відреагували на появу поста з поліцейським під стінами Верховної Ради

Як передає Politeka.net, фото з ноу-хау від поліції поділився користувач в соцмережі Фейсбук Антон Ходза. Чоловік супроводив кадр саркастичним підписом.

"- Може нарешті проведемо реформу поліції, міністра поміняємо, перестанемо кришувати наркобариг, казино та борделі?



- Ммммм, ні. Давайте краще будку вартового під Радою поставимо"

Коментуючі підхопили ідею та стали висловлювати свої міркування з приводу "будки", а також створювати їдкі фотожаби.

"Скоро Леніна на гастролі привезуть"

"Нормальна реформа за свої гроші"

"авакова можна поміняти тільки в результаті політичної боротьби, цей жук навозний просто так не злізе з крісла, а ці всі будки це так - на потіху плебсу"

"Поява будки цілком закономірна, якщо згадати як вони не рівно до собак дихають. Але замість вартових мають бути шарікови що б ïм підгавкували"

"Букінгемський палац, не інакше)"

"Аваков по-хитрому взяв під варту ВР)"

"яка ганьба. А вони знають чому будка вартового чорно-біла?"

"Це каса???Або ларьок з шаурмою"

"А де ланцюг, миска для води?"

"А мені подобається ця ініціатива. Одне одному ніяк не заважає"

"Це і вся реформа?"

Раніше ми повідомляли, деякі кияни відзначилися на останніх дострокових виборах в Раду, які пройшли влітку 2019 року, змусивши всю країну над ними сміятися.

Так, на виборчій дільниці №800146 в столиці чоловік порвав бюлетень, а потім кинув його в урну для голосування. Після того, як у нього поцікавилися, навіщо він це зробив, він заявив, що «трохи шизик».

«Навіщо ці формальності? Я трошки шизик, є у мене мінус», — зазначив він.

Ще один унікальний випадок: киянка прикинулася мертвою через те, що прийшла на виборчу дільницю без паспорта. Вже біля самого столу вона раптом голосно закричала і впала на підлогу поруч біля працівників дільниці.



