Користувачі бурхливо відреагували на появу поста з поліцейським під стінами Верховної Ради
Як передає Politeka.net, фото з ноу-хау від поліції поділився користувач в соцмережі Фейсбук Антон Ходза. Чоловік супроводив кадр саркастичним підписом.
"- Може нарешті проведемо реформу поліції, міністра поміняємо, перестанемо кришувати наркобариг, казино та борделі?
- Ммммм, ні. Давайте краще будку вартового під Радою поставимо"
Коментуючі підхопили ідею та стали висловлювати свої міркування з приводу "будки", а також створювати їдкі фотожаби.
"Скоро Леніна на гастролі привезуть"
"Нормальна реформа за свої гроші"
"авакова можна поміняти тільки в результаті політичної боротьби, цей жук навозний просто так не злізе з крісла, а ці всі будки це так - на потіху плебсу"
"Поява будки цілком закономірна, якщо згадати як вони не рівно до собак дихають. Але замість вартових мають бути шарікови що б ïм підгавкували"
"Букінгемський палац, не інакше)"
"Аваков по-хитрому взяв під варту ВР)"
"яка ганьба. А вони знають чому будка вартового чорно-біла?"
"Це каса???Або ларьок з шаурмою"
"А мені подобається ця ініціатива. Одне одному ніяк не заважає"
"Це і вся реформа?"
Раніше ми повідомляли, деякі кияни відзначилися на останніх дострокових виборах в Раду, які пройшли влітку 2019 року, змусивши всю країну над ними сміятися.
Так, на виборчій дільниці №800146 в столиці чоловік порвав бюлетень, а потім кинув його в урну для голосування. Після того, як у нього поцікавилися, навіщо він це зробив, він заявив, що «трохи шизик».
«Навіщо ці формальності? Я трошки шизик, є у мене мінус», — зазначив він.
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