Пользователи бурно отреагировали на появление поста с полицейским под стенами Верховной Рады

Как передает Politeka.net, фото с ноу-хау от полиции поделился пользователь в соцсети Фейсбук Антон Ходза. Мужчина сопроводил кадр саркастической подписью.

"- Може нарешті проведемо реформу поліції, міністра поміняємо, перестанемо кришувати наркобариг, казино та борделі?



- Ммммм, ні. Давайте краще будку городового під Радою поставимо"

Комментирующие подхватили идею и стали высказывать свои соображения по поводу "будки", а также создавать едкие фотожабы.

"Скоро Ленина на гастроли привезут"

"Нормальна реформа за свої гроші"

"авакова можна поміняти тільки в результаті політичної боротьби, цей жук навозний просто так не злізе з крісла, а ці всі будки це так - на потіху плебсу"

"Поява будки цiлком закономiрна, якщо згадати як вони не рiвно до собак дихають. Але замiсть вартових мають бути шарiкови що ïм пiдгавкували"

"Букінгемський палац, не інакше)"

"Аваков по хітрому взяв під варту ВР)"

"Какой позор. А они знают почему будка городового черно-белая?"

"Это касса???Или ларек с шаурмой"

"А де ланцюг, миска для води?"

"А мені подобається ця ініціатива. Одне одному ніяк не заважає"

"Это и вся реформа?"

Ранее мы сообщали, некоторые киевляне отличились на последних досрочных выборах в Раду, прошедших летом 2019 года, заставив всю страну над ними смеяться.

Так, на избирательном участке №800146 в столице мужчина порвал бюллетень, а потом бросил его в урну для голосования. После того, как у него поинтересовались, зачем он это сделал, он заявил, что «немного шизик».

«Зачем эти формальности? Я немножко шизик, есть у меня минус», — отметил он.

Еще один уникальный случай: киевлянка прикинулась мертвой из-за того, что пришла на избирательный участок без паспорта. Уже у самого стола она вдруг громко закричала и упала на пол рядом возле работников участка.



