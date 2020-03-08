У мережі з'явилося фото, як спочатку було відремонтовано ділянку дороги по вулиці Володимирській, 17/52 в Києві

У мережі з'явилося фото, на якому відобразили яму з новим асфальтом, пише Politeka.net. Люди припустили, що, ймовірно, в результаті порушення технології ремонту, новий асфальт прогнувся.

Для того, щоб убезпечити водіїв, місце було огороджено білим парканом.

"Найвищий рівень професіоналізму - покласти асфальт так, щоб потім знову і знову його перекладати. Кайф, молодці", - написав автор посту.

Пост тут же зібрав масу реакцій користувачів мережі.

"Кличко наше Все!!!", "Вони доять цю корову", "Це нові технології, багаторазове покриття!", "Чекаємо новий асфальт на новошулявському мосту, такого жаху я ще не бачив", "Якщо пішов дощ - значить будуть класти асфальт. Якщо поклали асфальт - значить будуть ремонтувати труби. )))", "Усунули саму проблему, але не причину провалу", "Там асфальту за документами на 1 млн. гривень", "Дешевий ремонт ) вкрали гроші", "шулявка біля космополіта аналогічна історія...", "Це Порошенко", "Зате кругом поставлять відеофіксацію Шумахерів відловлювати, грошики косити, питається а ці вовчі ями для кого???", "Це ще стара Рада", "Провал грунту. Якість асфальту тут ні при чому", "Це комунальники винні, явно ж підмило", - написали користувачі мережі.

Пізніше з'явилися фото ремонту дороги по вулиці Володимирській. Комунальники ліквідували наслідки провалу проїжджої частини. Стало відомо, що провал асфальту стався через прорив трубопроводу.

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«Поблизу зі станцією метро Сирець з підземелля побігла вода. Місцеві кажуть, що так часто відбувається, коли опади трохи більше норми», – тоді розповіли в мережі.

В коментарях люди почали порівнювати столицю з індійською провінцією під час дощів.

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