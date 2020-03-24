В "ДНР" знайшли свій метод "боротьби" з епідемією коронавірусу



Про це розповів блогер "Фашик Донецький" у своєму блозі на сторінках видання Обозреватель.

За його словами, єдине, про що зараз переживають влада невизнаної республіки це як підвезти масовку в Донецьк на 9 травня.

А ось коронавірус вони вирішили "вилікувати" інформаційними листами.

"Не таблетками, не елементарними масками, не дотриманням правил гігієни, а від таких нано-фуфлом як на фото нижче", - повідомив він і прикріпив знімки листівок, які розповсюджуються на території "ДНР".





"Погодьтеся, після таких сильних заходів імені "ДНР", коронавірусна інфекція не пройде, у неї тупо немає шансів.", - не без іронії зазначив блогер.

Раніше ми писали, що перший лабораторно підтверджений випадок захворювання коронавірусом Covid-19 на території Донецької області був виявлений у жителя Маріуполя, який повернувся з Єгипту.

Медики надають йому допомогу – лікарні забезпечені всім необхідним. Особи, що перебували з ним у контакті, виявлені і знаходяться під спостереженням.

А ось згідно з останніми даними, самопроголошеній республіці вже 71 осіб доставлено до лікарні з підозрою на коронавірусну інфекцію.



Серед госпіталізованих — четверо дітей. Ще 247 осіб перебувають на самоізоляції вдома.

Нагадаємо, що дніпряни "винайшли новий вид черг в аптеку, кадри вражають: "Стоїмо на вулиці".

Як повідомляла Politeka, МОЗ розкрило найефективніший спосіб, як врятуватися від коронавіруса.

Також Politeka писала, що карантин запропонували ввести не для всіх: «В іншому випадку світ впаде».







