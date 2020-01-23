РФ не збирається виконувати взяті на себе зобов'язання

Підконтрольні Кремлю окупаційні формування "Л/ДНР" знову гатять по позиціях ЗСУ із забороненого важкого озброєння

Про це традиційно зранку інформує прес-центр штабу ООС у Facebook.

Як повідомляють наші військові, впродовж минулої доби російсько-терористичні бандформування "Л/ДНР" шість разів порушили режим припинення вогню.

Зокрема, по наших позиціях противник вів прицільний вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Більш того, уздовж лінії зіткнення знову активізувалися ворожі російські снайпери.

У районі відповідальності "Схід" штаб ООС нарахував чотири ворожих обстріли: поруч з Павлополем – з ручного протитанкового гранатомету;

поблизу Талаківки – з великокаліберного кулемету, стрілецької зброї, а також снайперської гвинтівки; неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 2 міни, станкового протитанкового гранатомету – 4 постріли, а також великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї; поруч з населеним пунктом Водяне – з 82-мм міномету – 4 міни та великокаліберного кулемету.

У районі відповідальності "Північ" російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" ще двічі порушували існуючий режим припинення вогню: поблизу Майорська – з великокаліберного кулемету; в районі населеного пункту Шуми – з автоматичного станкового гранатомету.

На жаль, але ЗСУ продовжують нести втрати серед особового складу. Внаслідок ворожих обстрілів вчора, 22 січня, один наш військовослужбовець загинув.

Вже від початку поточної доби підконтрольні Кремлю терористичні бандформування "Л/ДНР" встигли порушити режим тиші. Зі стрілецької зброї російські окупанти гатили по наших позиціях поблизу Опитного. Внаслідок обстрілу один боєць ЗСУ отримав поранення.

Раніше ми повідомляли про ліквідацію одного з ватажків російських терористів "Л/ДНР". Зокрема, в окупованому Донецьку був вбитий 43-річний Олексій Кривуля на прізвисько "Грін".

У російських соцмережах пишуть, що Кривулю "вбили в спину". На підставі таких заяв деякі користувачі припустили, що бойовик загинув під час розборок зі своїми соратниками або був убитий за наказом російських кураторів.

Навесні 2014 року почав воювати проти українських військових на боці російських загарбників. Виконував обов'язки першого заступника начальника штабу 7-ї окремої мотопіхотної стрілецької бригади так званого 1 АК.

Нагадаємо, бійці ЗСУ ефектно ліквідували ватажка "Л/ДНР", «помстилися за все».

Як повідомляла Politeka, озвірілі окупанти розстріляли бійців ЗСУ з артилерії.

Також Politeka писала, що терористи прорвалися і розстріляли ЗСУ з кулеметів.