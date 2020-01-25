В борт з українцями, які виконували гуманітарну місію, врізалася ракета

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TV8.

«Вертоліт належав молдавській авіакомпанії і виконував гуманітарну місію. Керована ракета влучила в нього тоді, коли вертоліт вже приземлився і стояв на землі», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що інцидент стався в Афганістані. За попередньою інформацією, двоє постраждалих українців були пілотами. Крім них, поранення отримали четверо пасажирів. Всіх їх уже доправили до лікарні. Медики оцінюють їх стан як задовільний.

В Міноборони Афганістану уточнили, що інцидент стався з вертольотом приватної компанії. У нього були технічні несправності

Раніше ми повідомляли, через три дні після трагедії, 11 січня, президент Ірану Хасан Роухани заявив, що військові випадково збили Боїнг. За його словами це було помилкою оператора і системи ППО, сприйняла український авіалайнер за погрозу.

Тим не менш, пізніше з'явилася інформація, що Боїнг збила не одна ракета, а дві. В мережі опублікували відео з підтвердженням. Так, перша ракета вразила лайнер і знищила злітні вогні, а також, можливо, кабіну пілотів. Друга ракета вилетіла через 30 секунд після першої. Після неї літак почав жарити як факел, а потім завалився.

У зв'язку з катастрофою в Ірані почалися арешти. Зокрема, 14 січня представник судової системи Ірану Голамхоссейн Есмаїлі повідомив, що влада затримали деяких людей, чиї дії призвели до "випадкового ураження іранської ракетою" Боїнга "МАУ".

Крім того, після того як влада Ірану підтвердили, що випадково збили літак, в країні піднялися масштабні бунти. Люди виходили на вулиці з вимогами відставки уряду і президента. Протестуючі скандували: «Наш ворог не США, наш ворог – Ісламська Республіка. Це справжній голос іранського народу».

Нагадаємо, бунт в Тегерані через "Боїнга": поліція труїть людей газом, чутна стрілянина.

Як повідомляла Politeka, рішення по Боїнгу прийнято, Іран не відкрутиться: заява, якого чекали всі

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