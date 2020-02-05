Як мінімум тринадцять людей загинули, десятки рятувальників зникли безвісти після декількох ударів снігових лавин на сході Туреччини

Як передає Politeka.net з посиланням на численні повідомлення в Твіттері і зарубіжних ЗМІ, трагедія сталася в провінції Ван. Перша лавина зійшла на автомобільну дорогу Ван - Бахчесарай і поховала під собою мікроавтобус й снігоприбиральну вантажівку. В результаті цієї трагедії під завалами опинилися 50 осіб, з яких 25 вдалося врятувати, загинули 5 осіб.

З'явилася інформація, що водій снігоприбиральної машини просидів у сніговому полоні майже півгодини, перш ніж йому вдалося розбити вікно і вибратися назовні.

#Breaking | Dozens of Turkish rescue workers are missing after being hit by an #avalanche in eastern #Turkey while on a mission to find two other people missing in a previous avalanche. pic.twitter.com/2gqY5rYQev https://t.co/oLdew6MbJI — Atlantide (@Atlantide4world) February 5, 2020

У той час як на місці розгорнулася масштабна рятувальна операція з пошуку зниклих без вести, зійшла друга лавина. Десятки турецьких рятувальників виявилися накриті сніговою стихією, вісім людей загинули.

"Друга лавина зійшла під час пошуку двох осіб на 33-му кілометрі шосе Ван-Бахчесарай. Мер Бахчесарая Мекі Арвас сказав, що із заметів витягли 8 тіл", - йдеться у твіті.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, 8 kişinin cansız bedeninin çığ altından çıkarıldığını söyledi. pic.twitter.com/9MI3hZQm83 — Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) February 5, 2020

Alert : A second avalanche has occurred in #Turkey killing at least 8 rescue workers and leaving at least 20 others buried under the snow. Rescue workers were sent to rescue people from an earlier #avalanche that killed 5 people near the town of Bahcesehirpic.twitter.com/tiDmpbPpRo — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) February 5, 2020

Раніше ми повідомляли, наприкінці минулого року снігова стихія обрушилася на Словаччину. В епіцентрі подій опинилися 11 українських альпіністів, для двох з яких сходження на Високі Татри виявилося, на жаль, останнім. До місцевої служби порятунку 28 листопада надійшло повідомлення про загибель двох скелелазів.

"Дві групи співробітників пожежної бригади разом з рятувальниками 14 покинули район Високих Татр. Від станції "Štart" вони продовжили рух по канатній дорозі і далі по землі... В районі була погана видимість і йшов сніг, - наголошується в повідомленні служби.

Перша рятувальна група після прибуття виявила тіла двох людей без ознак життя. Рятувальники загорнули загиблих у чорні мішки, зв'язали і спустили на ношах.

Загиблими виявилися 67-річний інструктор Володимир Михалко і 30-річна альпіністка Ірина Скрилева.

Нагадаємо, потужна лавина обрушилася на людей: є жертви.

Як повідомляла Politeka, страшна знахідка в горах потрясла рятувальників: «прокляте місце».