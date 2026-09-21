Початок опалювального сезону в Запоріжжі в 2026 році залежатиме від погоди: за постановою Кабміну №830 опалення вмикають лише тоді, коли середньодобова температура тримається на рівні +8 °C або нижче. Регіон уже готовий до зими на 90%.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень знову нагадали про зиму — Запорізька область уже готова до опалювального сезону на 90%. До 1 жовтня цей показник планують довести до 100%.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін. За його словами, область готується забезпечити теплом мешканців, а також безперебійну роботу лікарень, шкіл, соціальних об'єктів і підприємств.

Початок опалювального сезону в Запоріжжі в 2026 році визначатимуть не за календарем, а за температурою. Згідно з постановою Кабміну №830, рішення про старт і завершення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування, враховуючи кліматичні умови та вимоги нормативних документів.

Опалення має розпочатися, коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить +8 °C або нижче. Якщо похолодання виявиться коротким і температура знову підвищиться, це не означає автоматичного запуску опалення — громади ухвалюють рішення з огляду на фактичну погоду та місцеві умови.

Для майже тисячі об'єктів життєзабезпечення та пунктів незламності в області передбачене резервне живлення. Підготовка до зими триває попри російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури. «Готові до будь-якого сценарію взимку», — зазначив Семікін.

Коли в Запоріжжі вмикатимуть батареї

Точну дату старту опалення не називають: усе залежить від того, коли середньодобова температура стабільно утримається нижче +8 °C протягом трьох діб поспіль. Лише після цього місцева влада ухвалить рішення про запуск тепла в домівках, школах і лікарнях.

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