Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень знову нагадали про зиму — Запорізька область уже готова до опалювального сезону на 90%. До 1 жовтня цей показник планують довести до 100%.
Про це повідомив виконувач обов'язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін. За його словами, область готується забезпечити теплом мешканців, а також безперебійну роботу лікарень, шкіл, соціальних об'єктів і підприємств.
Початок опалювального сезону в Запоріжжі в 2026 році визначатимуть не за календарем, а за температурою. Згідно з постановою Кабміну №830, рішення про старт і завершення опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування, враховуючи кліматичні умови та вимоги нормативних документів.
Опалення має розпочатися, коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить +8 °C або нижче. Якщо похолодання виявиться коротким і температура знову підвищиться, це не означає автоматичного запуску опалення — громади ухвалюють рішення з огляду на фактичну погоду та місцеві умови.
Для майже тисячі об'єктів життєзабезпечення та пунктів незламності в області передбачене резервне живлення. Підготовка до зими триває попри російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури. «Готові до будь-якого сценарію взимку», — зазначив Семікін.
Коли в Запоріжжі вмикатимуть батареї
Точну дату старту опалення не називають: усе залежить від того, коли середньодобова температура стабільно утримається нижче +8 °C протягом трьох діб поспіль. Лише після цього місцева влада ухвалить рішення про запуск тепла в домівках, школах і лікарнях.
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